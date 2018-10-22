''Не могут сдержать слез'': в Житомире началась церемония прощания с погибшей Поплавской

В понедельник, 22 октября в житомирском Театре имени Кочерги началась церемония прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая трагически погибла в ДТП под Киевом.

Проститься с комедийной артисткой пришло более 500 людей. Катафалк с телом Марины Поплавской в сопровождении кортежа полиции прибыл к зданию Житомирского академического музыкально-драматического театра около 10:15, пишет Информатор. Видео с церемонии прощания можно посмотреть в конце новости.

Среди тех, кто пришел проститься с Поплавской - большое количество пожилых людей и местная молодежь. В 10:30 людей начали запускать в здание театра, чтобы они могли почтить память актрисы. Люди пришли с цветами, многие не могли сдерживать слез.

Марина Поплавская

Отпевать усопшую актрису будут в Кафедральном Соборе Святой Софии, затем Марину похоронят на Центральной Аллее Корбутовского кладбища.

В Житомире прощаются с Мариной Поплавской Информатор

В Житомире прощаются с Мариной Поплавской Информатор

В Житомире прощаются с Мариной Поплавской Информатор

Отметим, также прощание с Мариной Поплавской состоялось и в Киеве. Так, в воскресенье, 21 октября церемония прошла в Октябрьском дворце. Возложить цветы актрисе, кроме простых жителей Киева, пришли ведущая и актриса Руслана Писанка, актер и ведущий Сергей Сивохо, шоумен Антон Лирник и звезда КВН Евгений Сморигин. Кроме того, на прощание с Мариной Поплавской пришел министр культуры Украины Евгений Нищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу в 06:43 на Житомирской трассе автобус с актерами "Дизель Шоу" влетел в грузовик. Смертельная авария произошла в Киевской области возле села Мила. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще 8 человек получили травмы разной степени тяжести.