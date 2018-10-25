''Не могу без нее'': звезда ''Дизель Шоу'' покинет проект из-за смерти Поплавской

Юморист Олег Иваница, актер студии "Дизель Шоу", участники которой угодили в ДТП на трассе Киев – Львов, утратив коллегу, актрису Марину Поплавскую, заявил о решении покинуть проект.

Как признался Иваница на личной странице в Instagram, смерть Поплавской оказалась для него сильным ударом. Юморист не видит себя больше в программе.

Фото: clutch.ua

"Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос "ПОЧЕМУ?" Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо", – указал Иваница.

Далее юморист вспомнил события, предшествующие трагедии.

"Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошел к ней, и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет, что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... Просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось!" – добавил он.

Шоу, по мнению артиста, должно продолжаться и радовать зрителя, как того хотела бы Марина Поплавская.

"Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене "Дизель Шоу" без нее. Не хочу. Ухожу", – заключил юморист.

Пост Иваницы всего за несколько часов собрал более 6 тыс. лайков и сотни комментариев, в которых зрители проекта призвали юмориста оставаться с командой. Некоторые предположили, что примеру Иваницы последуют и другие участники проекта, что приведет к развалу "Дизель Шоу".

Обратив внимание на ажиотаж в комментариях, Олег Иваница записал видеообращение к зрителям, в котором рассказал о дальнейшей судьбе юмористического проекта "Дизель Шоу".

Напомним, в субботу, 20 октября, участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. Автобус комиков выехал в ночной рейс на Киев лишь с одним водителем, из-за чего полиция не исключает версию, что он уснул за рулем. В целом же, причина аварии выясняется.

В результате ДТП пострадали несколько участников юмористической команды и погибла актриса Марина Поплавская. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезды ''Дизель Шоу'' запустили трогательный флешмоб в честь погибшей Марины Поплавской.