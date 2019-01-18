Не к Зеленскому: стало известно о цели приезда Собчак в Киев

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак, которая неожиданно засветилась в Киеве, как оказалось, приехала к своей подруге.

Ксения опровергла слухи о том, что прилетела в украинскую столицу, чтобы лично повидаться с кандидатом в президенты, лидером юмористической студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским. На самом деле Собчак проводит время в компании давней подруги, бывшей жены нардепа Николая Мартыненко Анны Мартыненко, сообщила ТСН (видео можно посмотреть в конце новости).

Так, российская телеведущая показала короткий ролик, в котором восхищается елкой в одном из киевских заведений. Оказалось, что эта елка стоит в салоне красоты, который и принадлежит Анне Мартыненко.

Анна Мартыненко InstaStories Ксении Собчак (скриншот)

В конце видео Собчак навела камеру на свою подругу, которая также с удовольствием рассматривала новогоднее дерево.

Анна Мартыненко и Ксения Собчак Instagram-страница Ксении Собчак (скриншот)

InstaStories Ксении Собчак (скриншот)

Отметим, что знаменитости дружат как минимум два года. Впервые Ксению и Анну заметили вместе три года назад на показе моды в Москве. А в прошлом году Ксения и Анна посетили показ в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, общественность узнала о приезде Собчак в Киев из-за видео в ее Instagram-аккаунте, где отчетливо видна Европейская площадь, при чем журналистка сделала ошибку в написании названия украинской столицы. Внезапный приезд Ксении в Киев разозлил многих пользователей сети.

Позже политик и журналистка посетила один из киевских торговых центров, где подшутила над уничтожением в РФ "санкционных продуктов".

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