"Не хочу туда ехать": Макаревич сделал заявление о Крыме

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич с 2014 года не был в Крыму и не намерен ехать на полуостров ни с территории России, ни через Украину.

Свою твердую позицию в интервью каналу RTVI музыкант объяснил тем, что считает Крым оккупированным.

Фото: hvylya.net

"Я не смягчился и не ужесточился. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире обязательное условие его стабильности - это международные договоренности, которые надо соблюдать", - прокомментировал свое отношение к вопросу Крыма Макаревич.

Что же касается гастролей, пусть даже с официальным разрешением СБУ, артист не намерен ехать на полуостров.

"Я не хочу туда ехать. Я считаю эту территорию оккупированной", - подчеркнул Макаревич, отказавшись при этом комментировать гастроли в Крыму своих коллег-музыкантов.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за заявления лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова о желании выступить в Крыму. Позже артист прокомментировал свое неоднозначное интервью росСМИ, указав, что вопреки желаниям не намерен нарушать закон Украины.

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