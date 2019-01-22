Названа певица, которая заменит TAYANNA в Нацотборе на Евровидение

Певицу TAYANNA, которая 22 января отказалась участвовать в Национальном отборе на Евровидение, заменит Анна Корсун (MARUV).

Об этом стало известно из трансляции жеребьевки полуфиналов в Instagram телеканала CТБ.

Анна Корсун Скриншот с видео

"Жаль, что я не услышал лично от TAYANNA о ее решении, я ждал звонка, но это ее право, как сообщить об уходе. Я не могу и не буду заставлять ее участвовать в Национальном отборе. Заявок у нас было много, хороших артистов у нас в стране хватает", — рассказал продюсер Национального отбора Руслан Квинта перед жеребьевкой.

В Instagram коллектива уже начали появляться первые комментарии от обрадованных фанатов.

В 2015-м году Анна Корсун начала свою профессиональную музыкальную карьеру в составе группы "The Pringlez" . В 2014-м певица участвовала в проекте "Голос країни", представляла Украину на конкурсе "Новая волна-2015" в Сочи, а в 2016 году участвовала в Нацотборе на Евровидение, где не прошла полуфинал.

Анна Корсун (на стуле) Скриншот с видео

С 2017 года Корсун живет в Киеве, поменяла музыкантов и взяла себе псевдоним Maruv. Видеоклип на ее песню Drunk Groove, которую она записала вместе с украинским музыкантом DJ Boosin (Михаил Бусин) набрал уже почти 80 миллионов просмотров на YouTube.

OBOZREVATEL подробнее расскажет читателям об Анне Корсун уже в следующих публикациях.

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