Названа лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Песня Yesterday британской группы The Beatles, выпущенная в 1965 году, стала лучшей музыкальной композицией в истории человечества.
Рейтинг сотни лучших песен всех времен, где знаменитый хит "Биттлов" занял первое место, составил финансовый портал 24/7 Wall Street.
При составлении перечня учитывались продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, количество каверов на песню и ее популярность среди меломанов.
The Beatles
Time Magazine
На Yesterday было записано 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot-100 композиция находилась на протяжении 11 недель. Автором культового хита является Пол Маккартни (чтобы послушать песню проскролльте новость до конца).
Вторую строчку заняла композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon&Garfunkel, вышедшая в 1970 году. На нее записали более 400 каверов и она продержалась в Billboard Hot-100 14 недель. Третье место завоевала композиция британской певицы Адель Rolling In the Deep 2010 года. Она находилась в хит-параде 65 недель и получила 84 кавера (видео с треками смотрите внизу).
Simon&Garfunkel
Amazon
В топ-10 попали Hey Jude от The Beatles, All of Me американского певца Джона Ледженда, Bad Romance исполнительницы Леди Гаги, Bohemian Rhapsody коллектива Queen, Let It Be от The Beatles и Is not No Sunshine Билла Уизерса.
Адель
Time Magazine
Отметим, The Beatles также стали лидерами по числу топовых композиций рейтинге (полный список опубликован на USA Today).
Тройка лучших песен в истории человечества по версии 24/7 Wall Street:
Как сообщал OBOZREVATEL, слушатели британской радиостанции Smooth Radio составили рейтинг 500 лучших песен всех времен. На вершине чарта оказался певец Эд Ширан и один из его хитов "Perfect".
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