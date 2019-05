Названа лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Песня Yesterday британской группы The Beatles, выпущенная в 1965 году, стала лучшей музыкальной композицией в истории человечества.

Рейтинг сотни лучших песен всех времен, где знаменитый хит "Биттлов" занял первое место, составил финансовый портал 24/7 Wall Street.

При составлении перечня учитывались продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, количество каверов на песню и ее популярность среди меломанов.

The Beatles Time Magazine

На Yesterday было записано 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot-100 композиция находилась на протяжении 11 недель. Автором культового хита является Пол Маккартни (чтобы послушать песню проскролльте новость до конца).

Новости Известные песни проверили врачи и нашли там симптомы сердечных болезней

Вторую строчку заняла композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon&Garfunkel, вышедшая в 1970 году. На нее записали более 400 каверов и она продержалась в Billboard Hot-100 14 недель. Третье место завоевала композиция британской певицы Адель Rolling In the Deep 2010 года. Она находилась в хит-параде 65 недель и получила 84 кавера (видео с треками смотрите внизу).

Simon&Garfunkel Amazon

В топ-10 попали Hey Jude от The Beatles, All of Me американского певца Джона Ледженда, Bad Romance исполнительницы Леди Гаги, Bohemian Rhapsody коллектива Queen, Let It Be от The Beatles и Is not No Sunshine Билла Уизерса.

Адель Time Magazine

Отметим, The Beatles также стали лидерами по числу топовых композиций рейтинге (полный список опубликован на USA Today).

Тройка лучших песен в истории человечества по версии 24/7 Wall Street:

Как сообщал OBOZREVATEL, слушатели британской радиостанции Smooth Radio составили рейтинг 500 лучших песен всех времен. На вершине чарта оказался певец Эд Ширан и один из его хитов "Perfect".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал