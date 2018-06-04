Назван победитель 18 сезона "Битвы экстрасенсов"

В воскресенье, 3 июня, телеканал СТБ завершил 18 сезон мистического реалити-шоу "Битва экстрасенсов". В решающей борьбе за победу сошлись трое финалистов: колдун Евгений Медовщиков, таролог Фекла и жрец графической магии Каин Крамер.

По итогам зрительского голосования, самым сильным ясновидящим страны был назван 25-летний Каин из города Славутича.

Каин Крамер

"Я счастлив и обескуражен. Во время оглашения я испытал шок – едва не упал в обморок, когда услышал свое имя. Мне безумно приятно, что меня поддержали телезрители. Честно признаюсь, я не до конца верил в себя и в то, что меня поймут и примут. Спасибо всем и отдельно каждому за поддержку! Хочу, чтобы все люди познали настоящее счастье, как и я", - позже прокомментировал свою победу Каин Крамер.

Отмечается, что Каин - представитель графической магии. В работе использует сигилы (начертанные знаки) и пепел. Дар передался по роду от прапрабабушки. Во время заданий экстрасенс был экспрессивным в своих чувствах и поступках. В поиске ответов не жалел ни себя, ни героев испытаний. Опытных членов жюри шокировала магическая практика Каина, и они неоднократно выделяли его среди остальных ясновидящих.

Церемонию награждения победителя 18 сезона "Битвы экстрасенсов" посетили участники разных сезонов проекта, члены жюри, близкие и поклонники финалистов, а также соведущие Павла Костицына – Елена Мельник, Ольга Сумская и Марина Боржемская-Узелкова.

Каин Крамер

"Каждый сезон "Битвы экстрасенсов" поднимает планку все выше и выше. Нынешнему победителю Каину Крамеру удалось удивить своим необычным методом работы. Я болела именно за него в финале. Графическая магия – это что-то новое и интересное. Ничего подобного я ранее не видела. С нетерпением жду 19 сезон проекта! Хочется поскорее узнать, какими участниками поразит он", - отметила Марина Боржемская-Узелкова.

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