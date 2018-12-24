''Нажрался, как свинья'': Шнуров повеселил сеть новогодней выходкой

Лидер группы "Леннинград" Сергей Шнуров удивил поклонников новогодней песней, в которой показал реалии наступающего праздника.

Видео, где артист в маске свиньи в шутливой форме исполнил незамысловатые строки, он разместил в Instagram. "Куда приходит праздник, если он не уходил!" — спел Шнуров.

"Это был бы я не я, если б в эти даты, не нажрался как свинья, и не ходил поддатый. Морда очень не свежа, а на рубахе пятна. Порван новенький пиджак и говорю невнятно", — продолжил музыкант.

Instagram Сергея Шнурова

Пользователей повеселила идея Шнурова. Пост собрал множество одобрительных слов от фанатов скандального певца. "Шедеврально!", "По-свински приятно", "Какой бы не был Шнур, но он лучший. Эпоха праздника!", "Мощно", "Мотив улет! Пишите полную версию песни!", — написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шнуров и Собчак публично обматерили друг друга.