"Настоящий срыв башки": как прошел пятый день фестиваля Atlas Weekend-2018

В субботу состоялся, предпоследний, пятій день знаменитого украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend-2018 (чтобы посмотреть видео с выступлений хедлайнеров, доскрольте новость до конца).
Хедлайнерами этого дня масштабного фестиваля стали известные украинские групы и сольные исполнители, а также культовые зарубежные музыканты и диджеи. OBOZREVATEL предлагает узнать, как прошел пятый день Atlas Weekend-2018.
Так, на нескольких музыкальных сценах выступили: прогрессивный украинский поп-исполнитель Артем Пивоваров, который завел толпу своими зажигательными хитами "Останови меня", "Кислород", "Моя ночь" и другими, знаменитые рокеры, представители Украины на конкурсе "Евровидение-2017" O.Torvald, собравшые тысячную толпу вокруг сцены, а также культовая группа "Бумбокс".
Отметим, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк напомнил о голодающем в российской колонии украинском политзаключенном Олеге Сенцове. Во время выступления группы на сцене показывали фото украинского режиссера.
"Он уже более 50 дней в знак протеста ничего не ест. Я попрошу вас, когда эта музыка закончится, рассказать тем вашим друзьям, кто ничего не знает об этом. Если вы думаете, что я травлю здесь пропаганду - узнайте больше об этом процессе. И расскажите всем другим правду - только правду", - призвал публику лидер "Бумбокса".
Хедлайнерами на главной сцене фестиваля были культовые британцы The Chemical Brothers, которые буквально взорвали толпу своими хитами. Примечательно, что британский дуэт, работающий в жанре электронной музыки, собрал во время выступления многотысячную аудиторию, которая, вероятно, по количеству превысила даже прошлогоднее выступление на Atlas Weekend легендарных The Prodigy.
Посетители фестиваля отметили высокий уровень выступления The Chemical Brothers, активно обсуждая его в социальных сетях.
"Красавчики, просто разорвали!" - эмоционально отметили пользователи сети.
"Срыв башки", - добавили многие из них.
Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый день крупнейшего в Восточной Европе фестиваля Atlas Weekend-2018 запомнился выступлениями ярких украинских исполнителей, среди которых группы The Maneken, Dakh Daughters, Dakha Brakha и известный исполнитель Сергей Бабкин. Хедлайнером в пятницу, 6 июля стал британский музыкант Benjamin Clementine
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