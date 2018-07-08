"Настоящий срыв башки": как прошел пятый день фестиваля Atlas Weekend-2018

В субботу состоялся, предпоследний, пятій день знаменитого украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend-2018 (чтобы посмотреть видео с выступлений хедлайнеров, доскрольте новость до конца).

Хедлайнерами этого дня масштабного фестиваля стали известные украинские групы и сольные исполнители, а также культовые зарубежные музыканты и диджеи. OBOZREVATEL предлагает узнать, как прошел пятый день Atlas Weekend-2018.

Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend) 7 Июл 2018 в 2:01 PDT

Так, на нескольких музыкальных сценах выступили: прогрессивный украинский поп-исполнитель Артем Пивоваров, который завел толпу своими зажигательными хитами "Останови меня", "Кислород", "Моя ночь" и другими, знаменитые рокеры, представители Украины на конкурсе "Евровидение-2017" O.Torvald, собравшые тысячную толпу вокруг сцены, а также культовая группа "Бумбокс".

Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend) 7 Июл 2018 в 2:23 PDT

Отметим, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк напомнил о голодающем в российской колонии украинском политзаключенном Олеге Сенцове. Во время выступления группы на сцене показывали фото украинского режиссера.

Публикация от Катєріна (@kate_vicious) 8 Июл 2018 в 1:55 PDT

"Он уже более 50 дней в знак протеста ничего не ест. Я попрошу вас, когда эта музыка закончится, рассказать тем вашим друзьям, кто ничего не знает об этом. Если вы думаете, что я травлю здесь пропаганду - узнайте больше об этом процессе. И расскажите всем другим правду - только правду", - призвал публику лидер "Бумбокса".

Публикация от Roma Vyshnivskyi (@vyshnivskyi) 8 Июл 2018 в 1:16 PDT

Новости Украинский фестиваль Atlas Weekend установил рекорд

Хедлайнерами на главной сцене фестиваля были культовые британцы The Chemical Brothers, которые буквально взорвали толпу своими хитами. Примечательно, что британский дуэт, работающий в жанре электронной музыки, собрал во время выступления многотысячную аудиторию, которая, вероятно, по количеству превысила даже прошлогоднее выступление на Atlas Weekend легендарных The Prodigy.

Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend) 7 Июл 2018 в 3:26 PDT

Посетители фестиваля отметили высокий уровень выступления The Chemical Brothers, активно обсуждая его в социальных сетях.

"Красавчики, просто разорвали!" - эмоционально отметили пользователи сети.

"Срыв башки", - добавили многие из них.

Публикация от Vadym Vakulenko (@vadimvakulenko) 7 Июл 2018 в 2:56 PDT

Публикация от Cora (@insidious_rabbit) 7 Июл 2018 в 10:18 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый день крупнейшего в Восточной Европе фестиваля Atlas Weekend-2018 запомнился выступлениями ярких украинских исполнителей, среди которых группы The Maneken, Dakh Daughters, Dakha Brakha и известный исполнитель Сергей Бабкин. Хедлайнером в пятницу, 6 июля стал британский музыкант Benjamin Clementine