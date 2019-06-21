"Нам надо научиться жить вместе": ранее запрещенный СБУ Корж обратился к украинцам в Киеве

20 июня 2019 года белорусский рэпер Макс Корж, который ранее был запрещен в Украине, дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо". Певец обратился с громкими заявлениями к украинцам.

В ходе выступления перед 26-тысячной публикой Макс неоднократно вспоминал о том, что несколько раз СБУ запрещала ему въезд в страну, о чем он очень сожалел. Корж заявил, что украинцы – сильная и единая нация и он хотел бы, чтобы белорусы и жители Украины "научились жить вместе". OBOZREVATEL присутствовал на концерте и предлагает подробнее узнать, что говорил Корж об Украине.

"Когда меня не пускали в Украину – у меня было ощущение, как будто я расстался с девушкой. Были эти "качели" с СБУ, это очень неприятно. Сейчас я здесь, тут много взрослых и сознательных, которым важна эта страна, я понимаю всех. У вас уже не та программа, вам только вперед. Делайте свою страну! Живите как люди, делайте из своих детей людей – вы все можете. Боже, как давно я этого хотел", – искренне высказался Макс.

Макс Корж ВТБ Арена

Также он добавил, что многие украинцы уехали из страны, однако искренне надеется, что все они вернутся и смогут построить сильное государство.

"Украинцы везде – в США, Канаде, Польше. Вы везде. Все, кто уехал, я надеюсь, что вернутся. Земля, которая вырастила вас – должна всегда оставаться родной. Пусть же те, кто уехал, вернутся и построят сильную страну. В единстве вам не занимать, у вас с духом все хорошо. Показывайте миру кто вы есть, пусть знают", – добавил исполнитель.

Под конец выступления Макс Корж подчеркнул, что украинцам и белорусам надо научиться "жить вместе", то есть поддерживать между странами дружеские связи. И при этом он уточнил, что за все сказанное, возможно, ему придется нести ответственность, но он к этому готов.

Концерт Коржа в Киеве

"Не знаю за что вы меня любите, запомните меня таким придурком. Нам и вам осталось малое – научиться жить вместе. И все будет хорошо, и там, и там (в Украине и Беларуси – Ред). И если за то, что тут происходит, надо будет нести ответственность, если надо заплатить – я готов, и заплачу сполна. Если бы вы залезли в мое тело – вы бы ох*рели от того что там происходит. Вы едины, это главное. И мы вместе", – подытожил популярный рэпер.

Напомним, на концерте Макса Коржа в Киеве на стадионе "Динамо" произошла массовая драка. Подробнее читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2016 года Макс Корж попал в перечень запрещенных в Украине исполнителей , имя певца попало в так называемый черный список.

Однако уже в июле 2017-го певец похвастался фотографиями из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось "обойти" запрет на въезд в Украину.

В ноябре 2017 года рэпер снова не смог въехать в страну, однако заявил, что не станет отменять киевский концерт, запланированный на декабрь 2017-го. Как стало известно позже, исполнителю таки разрешили выступить в столице.

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