Надя Дорофеева засветила в Instagram сексуальную фигуру: фото

Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева засветила в соцсети пикантные фотографии с отдыха.

В личных Instagram-сториз певица опубликовала снимки из отеля в Дубае, на которых запечатлена в черном купальнике, подчеркивающем сексуальные формы ее тела.

Фото: instagram.com

Судя по всему, отпуск певица проводит со своим супругом Владимиром Дантесом. Несмотря на то, что пара отправилась в один из самых популярных курортных городов мира, поделилась Дорофеева не самыми радостными новостями: артистка заболела в первый же день отдыха.

На фотографиях певица запечатлена в черном купальнике, который ранее уже появлялся в ее летних постах. На теле солистки "Время и Стекло" можно рассмотреть тату, которые обычно не видны под одеждой.

Фото: instagram.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, группа "Время и Стекло" представила в сети новый трек "Финальные титры", который станет саундтреком комедии "Я, ты, он, она" юмористической студии "95 Квартал". Одну из главных ролей в картине сыграла солистка группы Надя Дорофеева.