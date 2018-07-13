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"На всю жизнь": звезда "Орла и Решки" рассказала об отношениях с российской звездой

1.6тЧитать новость на украинском

Украинская телеведущая и певица, экс-звезда тревел-проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко рассказала о своих отношениях с российским поп-исполнителем Владом Топаловым.

Так, в социальной сети артистка опубликовала совместный романтический снимок и назвала Топалова "другом на всю жизнь". Свой пост Регина написала в своем Instagram-аккаунте.

"Мой друг Влад Топалов сейчас на сцене , а я по нему скучаю! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?" - обратилась Тодоренко к подписчикам.

У публикации Регина также прикрепила снимок, на котором Топалов нежно обнимает ее за плечи. Фанаты пары принялись засыпать их комплиментами.

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"Вы прекрасная пара, ждем пополнения!" - порадовались за знаменитостей фолловеры.

"Влад - чудесный парень, счастья вам", - пожелали многие пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что ведущая Регина Тодоренко закрутила роман с певцом Владом Топаловым начала появляться в СМИ еще с января 2018 года. Пара постоянно подогревает слухи, публикуя спорные совместные фото в социальных сетях.

Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
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