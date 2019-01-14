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''Мы были молодыми геями'': Слепаков озадачил поклонников внезапным признанием

2.5тЧитать материал на украинском

Российский шоумен, комик и автор песен Семен Слепаков назвал себя и своего друга, продюсера и сценариста Джавида Курбанова "геями в прошлом".

Так, артист написал провокационный пост на своей странице в Instagram, дополнив его также совместной шуточной фотографией с Курбановым. Пользователи сети были озадачены подобным "признанием".

"На этом фото я с Джавидом Курбановым, моим другом и соавтором. Это вместе с ним мы написали почти все песни, которые вы любите. И которые не любите тоже. Фото сделано уже давно, в далеком 1953 году, по случаю смерти Сталина. Тогда мы с Джавидом были молодыми. Холостыми. Геями. В общем, все располагало к творчеству", – иронично высказался Слепаков.

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Подписчики были возмущены подобной публикацией, о чем они сообщили в комментариях:

"Никогда не любила "слепаковские" натянутые шутки, так еще и не один придумывает. А про геев совсем уж зашутился, геев только лишний раз позорит..." – раскритиковали артиста.

''Мы были молодыми геями'': Слепаков озадачил поклонников внезапным признанием

''Мы были молодыми геями'': Слепаков озадачил поклонников внезапным признанием

''Мы были молодыми геями'': Слепаков озадачил поклонников внезапным признанием

''Мы были молодыми геями'': Слепаков озадачил поклонников внезапным признанием

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Семен Слепаков записал видео по случаю новогодних праздников, рассказав о тяжелом 2018 году. В ролике Слепаков в нецензурной форме возмущается из-за возникших проблем в уходящем году (видео смотрите ниже).

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Персона
Семен Слепаков
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