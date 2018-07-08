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СпортLady

"Мумия, глаза неживые": поклонников Пугачевой напугало новое фото певицы

2.5тЧитать новость на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева удивила поклонников своим видом.

Она решила посмотреть матч России и Хорватии, а поэтому приехали в Сочи. Фото с Пугачевой в своем Instagram выложил российский певец Николай Басков.

Многие пользователи сети восхищались, как выглядит певица, и что молодость до сих пор ее не покидает. Но других поклонников поразила неестественной красоты Пугачевой.

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"Нафотошопили Аллу", "Неживые глаза у Аллы", "Роскошная мумия", "У Аллы парик сваливается", "сами на себя не похожи", - написали в комментариях к фотографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен и юморист Максим Галкин похвастался в сети новым фото со своей 69-летней женой Пугачевой без грима и "боевой раскраски".

Персоны
Алла ПугачеваНиколай Басков
Место
Россия
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дайте ей покоя.люблю и счастья ей то женнщине которая поет.
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