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''Мордой в салат'': Скрипка откровенно рассказал о ''пьяных'' корпоративах в Москве

1.6тЧитать материал на украинском

Самые странные корпоративы украинской группе ВВ и ее солисту Олегу Скрипке приходилось проводить в Москве.

Об этом музыкант рассказал в интервью YouTube-проекту "Слава+". Видео публикует канал "Люкс ФМ".

"Там такие масштабные были события... Приходишь — там выступает пара десятков артистов: Земфира, "Мумий Тролль", "Руки вверх" и кто ни попадя, и ты там как клубничка на торте. А в зале — как Куликово поле. Три человека, мордой в салат, пьяные, не для кого играть", — вспомнил Скрипка.

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"Просто пять пьяных людей спят, один какой-то парень под сценой рубится и ты для него играешь", — добавил певец.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинский телеведущий Сергей Притула в своем интервью журналисту Роману Скрыпину рассказал, почему поссорился с коллегой Ольгой Фреймут. По словам ведущего, между ними "пробежала кошка".

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Персона
Олег Скрипка
Место
Украина
Теги
интервьюконцерт
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Скрипка умолчал ,о том что самого его , после его быдлячьих воплей , постоянно тыкали мордой в говно ,приговаривая , "откуда это рагульё повылазило" . После чего ему отвешивали смачного пендаля .
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