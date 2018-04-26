MONATIK получил престижную премию "Телетриумф"

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик (MONАTIK) получил престижную премию "Телетриумф".
Награду, вручение которой состоялось в Киеве 25 апреля, певец получил в номинации "Музыкальная программа/концерт/церемония" за телеверсию концерта в киевском Дворце Спорта "Витамин D", передает ТСН.
Монатик
Instagram @monatik_official
Отметим, что это выступление стало крупнейшим сольным концертом в творческой деятельности Монатика.
Техническое оснащение выступления певца было названо самым сложным среди всех шоу украинских артистов: организаторы полностью перестроили сцену Дворца спорта, переместив ее в центр, а также установили рекордное количество световых приборов.
Съемки телеверсии были особенными из-за размещения сцены, поскольку команде нужно было снимать концерт одновременно на 360 градусов.
Производством телеверсии занимался "1+1 Продакшн".
Как сообщал "Обозреватель", ранее российский журналист Юрий Дудь назвал Монатика мессией.