MONATIK и Саша Корбан приглашают детей проиллюстрировать "Love It ритм"

Мультиартист MONATIK и муралист Саша Корбан приглашают детей принять участие в арт-проекте и показать свое виденье ритма, по итогам которого в Киеве будет создан арт-объект - масштабный рисунок.

Авторы проекта предлагают юным талантам присылать свои иллюстрации, как они видят и чувствуют ритм, на электронный адрес art@monatik.com.

"Каждый раз во время гастролей я стараюсь посещать музеи современного искусства. И меня всегда невероятно впечатлял момент, когда маленькие дети сидят в музеях и перерисовывают картины, наполняются прекрасным. Я так мечтал создать нечто, чтобы дети сами захотели ближе познакомиться с искусством. И когда в преддверии концерта и выпуска альбома в личные сообщения начало приходить большое количество рисунков "Love It Ритм", возникла идея.

Более того, наш концерт состоится именно 1 июня в День защиты детей. Здесь у меня пазл и сложился - предложить самому молодому поколению проиллюстрировать свое виденье "Love It Ритм". Ведь кто, как не они, в своей непосредственности, искренности и чистоте, видят все по своему в своем мире, - комментирует проект MONATIK.

"Тогда у меня возник вопрос, к кому обратиться из стрит-арт художников, ведь в Украине их большое количество, известных на весь мир. Помимо профессионального подхода к делу для меня был важен момент душевный, ведь проект неповторимый, неординарный и, в хорошем понимании, специфичный (а работа с детьми именно такая). Так я связался с Сашей Корбаном с предложением о создании совершенно нового для нас арт-проекта. Его работы окрыляют, мотивируют мечтать. И совместно с детьми мы создадим арт-обьект, сделанный с любовью и ритмом", — добавил MONATIK.

"Я верю, что каждый ребенок – талантлив, нужно лишь суметь вовремя раскрыть индивидуальный дар, помочь, подтолкнуть, направить в нужное русло творческую энергию. Мне очень нравится рисовать вместе с детьми, и я часто сам многому у них учусь. Я знаю, что Дима MONATIK, как невероятный артист, вдохновляет детей, умеет вести за собой, мотивировать, и уже есть много доказательств тому. Поэтому в нашей творческой коллаборации, думаю, родится что-то очень крутое!", – делиться своими мыслями о проекте Саша Корбан.

Условия конкурса:

- к участию приглашаются дети возрастом от 6 до 12 лет;

- каждый участник может прислать не более 3 рисунков;

- ограничений по материалам и техникам исполнения работ нет;

- присылайте свои иллюстрации на тему ритма (фото работ в формате .jpg отдельнымы файлами) на электронный адрес: art@monatik.com;

- в теле письма напишите следующую информацию: ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона родителей, название и описание/концепция к каждой работе (по желанию);

- ждем ваши рисунки до 7 апреля 2019 года включительно.

Десять создателей самых интересных иллюстраций будет объявлено 11 апреля на официальной странице и пригласим в Киев для создания масштабного арт-объекта совместно с MONATIK и Сашей Корбаном. Эта работа станет неотъемлемой частью визуализации третьего сольного альбома мультиартиста.

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