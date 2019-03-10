''Мой сынуля'': певица Евгения Власова озадачила снимком с новорожденным ребенком

Украинская певица Евгения Власова, которая в прошлом году угодила в реанимацию и перенесла несколько сложных операций, озадачила своих поклонников в Instagram неожиданным фото с ребенком.

На личной странице в соцсети исполнительница опубликовала фото, на котором держит на руках новорожденного мальчика. "Мое маленькое чудо… Мой сынуля… Всегда хотела доченьку и сына", - прокомментировала она снимок.

Довольно скоро фотография исполнительницы собрала без малого 7 тыс. лайков. В комментариях под постом Власовой пользователи сети стали гадать, кем приходится артистке ребенок.

Внимательные фолловеры певицы указали на один из хештегов под фотографией - #крестины. Судя по всему, Евгения Власова стала крестной.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в конце 2017 года Евгения Власова оказалась в больнице с тяжелым диагнозом. Певице сделали четыре операции. В связи с осложнениями, которые возникли из-за хирургического вмешательства, певица некоторое время совершенно не покидала дом, где проходила длительную реабилитацию. Уже в феврале 2018 года Власова отмечала, что ее самочувствие заметно улучшилось.

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