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''Могла задохнуться'': с Пугачевой случилась беда на съемках популярного шоу

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Знаменитая российская певица Алла Пугачева приняла участие в развлекательном шоу на росТВ "Сегодня вечером", посвященному композитору Игорю Николаеву. Съемки чуть не обернулись трагедией для примадонны.

Из-за внезапно возникшего аллергического приступа артистка начала задыхаться в студии. Беспрерывный кашель и судороги вынудили ее прервать участие в съемках, пишет "Собеседник" (видео выпуска вы можете посмотреть в конце новости).

В студии "Останкино" Алла, спустя несколько минут после начала съемок, пожаловалась на то, что у нее начало сильно першить в горле. Персонал на съемочной площадке попытался унять неприятный симптом, но попытки были тщетными. Вскоре выяснилось: у певицы начала развиваться аллергическая реакция.

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Как сообщает издание, с каждой минутой примадонне становилось все хуже: кашель усиливался, а также по­явились признаки удушья. Осознав, что справиться с приступом не в силах, Пугачева покинула съемки.

Как сообщили позже, если бы артистка осталась на площадке, она запросто могла бы задохнуться.

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В разговоре с "императрицей" российской сцены Ириной Аллегровой, с которой Пугачева враждовала много лет, примадонна поделилась, была в этой студии много раз и никогда подобного не случалось. Выяснилось, что аллергическая реакция возникла из-за искусственного снега.

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Отметим, что несмотря на трудности, в выпуск передачи все же вошли сюжеты с Пугачевой, где она поделилась воспоминаниями о творческом пути певца и композитора Игоря Николаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева рассказала о том, как познакомилась с Николаевым, с которым тесно дружит до сих пор и даже называет своим "сыном". Артистка, как отметили в передаче "Сегодня вечером", помогла построить блестящую карьеру Николаеву так как не смогла устоять перед его обаянием.

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Персоны
Алла ПугачеваИгорь Николаев (певец)Ирина Аллегрова
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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