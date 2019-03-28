''Мне откровенно жаль, но...'' Притула прокомментировал изгнание Варнавы из Украины

Украинскому телеведущему Сергею Притуле откровенно жаль, что его коллега с "Нового канала", российская телеведущая Екатерина Варнава, получила запрет на въезд в Украину, однако это наказание он считает заслуженным.

Об этом телеведущий рассказал в интервью журналисту Роману Скрыпину, вспомнив, как на "Новом канале" искали новую ведущую программы "Хто зверху". Видео беседы публикует YouTube-канал skrypin.ua (видео смотрите ниже).

"Варнава успешно прошла кастинг. Откровенно скажу, она была лучшей на этом кастинге", — вспомнил Притула.

Тем не менее, как стало известно позже, будучи уже телеведущей на "Новом канале", Екатерина Варнава отправилась на гастроли в оккупированный Россией Крым с коллегами по Comedy Woman.

"Варнаве сказали, что у нее бан за гастроли в Крыму… и что крутить... это заслуженно. Хотя мне откровенно жаль", — добавил ведущий.

На уточнение Скрыпина, заслуженным ли было наказание, Притула подчеркнул: "Закон есть закон".

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