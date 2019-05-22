"Мир перевернулся": Никитюк поделилась личной трагедией

Украинская телеведущая и звезда сети Леся Никитюк сделала личное признание о разрыве отношений, который очень тяжело переживала.

По словам Леси, после того, как она разошлась со своим молодым человеком, она долго плакала и чувствовала, что "ее мир перевернулся". Об этом она рассказала в рамках программы "Экзамен с Ефросининой" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Никитюк подтвердила, что ее роман длился 2,5 года, но чувства так и не удалось сохранить. Сейчас Леся свободна и открыта к новым отношениям, однако о старых ей по-прежнему больно говорить. Да и раскрывать имя своего экс-избранника она также отказалась.

Леся Никитюк Главред

"Я свободна. Уже переплакала и отпустила. Мы очень любили друг друга и по-прежнему живем стенка к стенке. Мне спокойно, когда я слышу, как он приходит домой в свою квартиру, моя собака начинает скулить, потому что она знает, что он уже дома. Мы постоянно случайно встречаемся, при чем я чувствую эту встречу. Мы здороваемся, общаемся, но не более", - добавила она.

"Я в состоянии одиночества, но я уже приняла это одиночество. Я сначала его очень боялась. Перевернулся же мир, как так... Я сама прекратила эти отношения, но не могу сказать, прекратилось ли чувство, или нет. Дальше будет решать Бог", – подчеркнула Леся.

Леся Никитюк YouTube

Напомним, Леся тщательно скрывала своего любимого от общественности и даже после разрыва не называет его имени. Они познакомились на лестничной площадке только спустя два года после переезда Никитюк в свою квартиру. Об их расставании стало известно в феврале 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, которое дало повод ее поклонникам думать, что у нее появился новый мужчина. Артистка пока заявляет, что не готова комментировать слухи.

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