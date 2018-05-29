MELOVIN похвастался пополнением в семье

Молодой украинский певец, представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN завел собаку.
Фотографию своего пса по кличке Плутон исполнитель опубликовал в социальной сети Instagram.
"Знакомьтесь, это моя собака по кличке Плутон! И я жду его знакомства с моим котом! Р.S. "почти" в рифму написал, нет?" - написал MELOVIN.
Собака MELOVIN'a Плутон
Instagram @melovin_official
Собака MELOVIN'a Плутон
Instagram @melovin_official
Поклонники артиста рассыпались в комплиментах по поводу его нового питомца и назвали собаку очень милой.
Отметим, что MELOVIN живет с котом по кличке Цитрус.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MELOVIN объяснил, почему не поедет выступать в Россию.
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