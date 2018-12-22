Меладзе поделился секретом успеха Брежневой

Супруга композитора Константина Меладзе, певица Вера Брежнева рассказала о том, как ее муж пишет новые песни. Она отметила, что Меладзе подолгу работает над своими хитами.

Более того, сначала он исполняет все песни сам, а уже затем отдает их другим исполнителям. Так было с главным хитом Брежневой "Любовь спасет мир", который изначально предназначался исполнителю-мужчине. Об этом супруги рассказали в шоу "Вечерний Ургант".

СтарХит

"Я знаю пароль, я вижу ориентир" изначально была мужская песня, и ее спел я, а потом уже ее перепела Вера. Все песни Веры сначала пел я. При этом у нас меняется тональность ровно на октаву", — признался Меладзе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи соцсети обнаружили в киновселенной Marvel российских музыкантов Николая Баскова и Веру Брежневу. Они появились в комиксе 2012 года The Avengers Prelude: Black Widow Strikes — это предыстория первой части фильма "Мстители", посвященной русской шпионке Черной Вдове.