Масштабы освещения "Черноморских Игр" будут рекордными - Натела Чхартишвили-Зацаринная

В преддверии 16-го благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры", который пройдет с 27 по 29 июля на побережье Скадовска, OBOZREVATEL продолжает серию тематических интервью с его организаторами, гостями и членами жюри. На этот раз коротко о новых масштабах освещения рассказала порталу одна из организаторов мероприятия Натела Чхартишвили-Зацаринная.

Натела Чхартишвили-Зацаринная Фото: канал М1

- Натела, судя по всему, 16-й благотворительный фестиваль "Черноморские Игры" по масштабам вещания имеет все шансы превзойти все предыдущие. Так ли это?

- Съемочная группа М1 пристально следит за событиями фестиваля "Черноморские Игры" с самого первого этапа его подготовки. Мы информируем потенциальных конкурсантов и их педагогов о всех этапах конкурса: от приема заявок до церемонии награждения победителей. В этом направлении мы задействуем не только программы канала М1, но и свои страницы в Facebook и Youtube.

Скажу больше, в нынешнем году продукт, который мы снимем непосредственно в Скадовске, будет транслироваться не только на ресурсах М1 и компании "Таврийские Игры", но и на самом популярном новостном сайте OBOZREVATEL. Так что масштабы освещения действительно будут серьезными и наверняка рекордными.

- Что канал M1 готовит для тех, кто не сможет посетить Скадовск 27-29 июля?

- Чтобы охватить большую аудиторию, М1 едет в Скадовск и готовит прямую трансляцию всех трех дней. В прошлом году мы транслировали только гала-концерт. Мы порадуем наших телезрителей любимыми артистами, которые готовят специальные программы для "Черноморских Игр". Среди них TamerlanAlena, Alyosha, Тина Кароль, Nikita Lomakin, Monatik, NK, Michelle Andrade, "Время и Стекло", Сергей Бабкин, Александр Пономарев.

В Гала-концерте будут участвовать дети-победители из каждой категории. Для них это испытание и награда одновременно. Большая часть артистов когда-то участвовали в "Черноморских Играх". Кто-то победил, кто-то просто участвовал. Это наша гордость и наша победа. Это мотивация для молодых юных артистов. Полные версии событий фестиваля, как я уже говорила, будут показаны онлайн.

Виталий Дроздов, Алена Мозговая, Руслан Квинта и Натела Чхартишвили-Зацаринная Фото: канал М1

- Как бы вы оценили фестиваль "Черноморские игры" в качестве стартовой площадки для юных талантов? Какие главные уроки смогут получить на сцене мероприятия его участники?

- Каждый ребенок, участвующий в фестивале может подтвердить, что опыт полученный с момента кастинга и сам фестиваль в Скадовске три дня – это воспоминания на всю жизнь. Это новые друзья, новые высоты, новые ощущения. Очень важно понимать родителям, что ребенок сам должен хотеть участвовать в таком конкурсе. Все непросто для ребенка - переезд, погодные условия, соревновательный момент. Это не для слабаков.

Важно, чтобы ребенок после конкурса продолжал заниматься и у него не опустились руки, чтобы фестиваль открыл новые двери и новые возможности для каждого участника. Дети получают профессиональную сцену, звук свет, они в кулисах стоят рядом с артистами, которые имеют большую популярность, они могут пообщаться , спросить совета – это многого стоит.

- Что можете порекомендовать тем, кто не прошел отборочные туры на 16-й фестиваль?

- В любом музыкальном конкурсе, как и в спорте, есть победитель. Тем детям, их родителям и педагогам, которым не удалось пройти кастинг в этом году, желаю терпения и упорства. Продолжать заниматься, совершенствоваться, искать песни и идти к своей мечте. В жизни все просто не бывает. Ваши успехи обязательно еще придут!