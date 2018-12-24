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''Люблю тебя'': муж Лорак в день развода сделал трогательное признание

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Мурат Налчаджиоглу, муж украинской певицы Ани Лорак, суд по разводу которых был назначен на 24 декабря, опубликовал кадры с дочерью Софией.

На своей странице в Instagram он поделился короткими видео в формате "сторис", показав, как общается с ребенком.

Налчаджиоглу и София разговаривали с помощью видеозвонка и показывали друг другу милые мягкие игрушки.

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''Люблю тебя'': муж Лорак в день развода сделал трогательное признание

instagram.com/muratnalca

''Люблю тебя'': муж Лорак в день развода сделал трогательное признание

instagram.com/muratnalca

''Люблю тебя'': муж Лорак в день развода сделал трогательное признание

instagram.com/muratnalca

"Люблю тебя" и "Моя бесконечная любовь", — подписал кадры Мурат.

Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу и их дочь София

Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу и их дочь София

Bimru.ru

Напомним, Ани Лорак и Мурат прожили вместе 9 лет. О том, с кем останется 7-летняя девочка, неизвестно. После появления новости о разводе пары Лорак высказалась о том, как относится к ее обидчикам, уточнив, что она предпочитает их прощать и отпускать.

Впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года.

Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же — гражданин Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.

Персоны
Мурат НалчаджиоглуАни Лорак
Теги
разводшоу-бизнесдетифотографииInstagram
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Дочка папина, сразу видно. Цыганчатко с одной бровью...
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