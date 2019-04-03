Лорак заинтриговала фанов заявлением о наступлении "новой жизни"

Певица Ани Лорак заинтриговала своих поклонников сообщением о том, что вскоре у нее начнется "новая жизнь".
Об этом Лорак написала на своей странице в Instagram. Таким образом артистка анонсировала выход новой песни (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"Две недели до... Новой жизни. Я тебя ждала", – написала Ани.
Скриншот из видео
Instagram @anilorak
Презентация композиции под названием "Я тебя ждала" запланирована на вторник, 16 апреля. К анонсу певица прикрепила короткий соблазнительный ролик, где демонстрирует оголенные плечи, с которых пикантно спадает белая накидка.
Напомним, последней песней, которую презентовала Ани Лорак, стала композиция "Сон", которую многие фаны посчитали биографической. Трек вышел после семейной драмы с супругом Лорак Муратом, который до этого публично изменил ей. В настоящее время артистка разведена и самостоятельно воспитывает дочь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
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