Лорак заинтриговала фанов заявлением о наступлении "новой жизни"

Певица Ани Лорак заинтриговала своих поклонников сообщением о том, что вскоре у нее начнется "новая жизнь".

Об этом Лорак написала на своей странице в Instagram. Таким образом артистка анонсировала выход новой песни (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Две недели до... Новой жизни. Я тебя ждала", – написала Ани.

Скриншот из видео Instagram @anilorak

Презентация композиции под названием "Я тебя ждала" запланирована на вторник, 16 апреля. К анонсу певица прикрепила короткий соблазнительный ролик, где демонстрирует оголенные плечи, с которых пикантно спадает белая накидка.

Напомним, последней песней, которую презентовала Ани Лорак, стала композиция "Сон", которую многие фаны посчитали биографической. Трек вышел после семейной драмы с супругом Лорак Муратом, который до этого публично изменил ей. В настоящее время артистка разведена и самостоятельно воспитывает дочь.

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