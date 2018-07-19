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СпортLady

Лобода вызвала недоумение поцелуем с незнакомкой

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Опальная украинская певица Светлана Лобода представила в сети короткое видео, очевидно, тизер клипа к своему последнему хиту Superstar, вызвав недоумение поклонников сценой, в которой перед камерой целует незнакомку.

Ролик был опубликован в Instagram исполнительницы, где мене чем за час успел собрать свыше 120 тыс. просмотров.

"Все люди как люди", - коротко прокомментировала тизер Лобода, подчеркнув, что ждать стоит именно клип к новой песне.

Ролик представляет собой нарезку разных сцен клипа, преимущественно снятых на песчаном пляже. В одном из таких эпизодов Лобода встречается взглядом с бегущей навстречу незнакомкой, а спустя мгновение обе они сливаются в поцелуе.

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Неожиданный момент в конце тизера вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Если одни нашли прием эффектным, другие обрушились на артистку с критикой.

"Ого! Неожиданный поворот с поцелуем", "Вот объясните мне, зачем целоваться с женщиной? Или делать вид, что целуешься?", "Ааааа, там такой поцелуй в конце!", "В конце перебор, как по мне", - стали дискутировать под роликом.

Эти и другие комментарии Лобода оставила без ответа.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Светлана Лобода впервые назвала имя новорожденной дочери.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
Объекты
соцсетиInstagram
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