Лобода объявила о "возвращении" в Украину

Опальная украинская певица Светлана Лобода, очевидно, после того, как объявила новый тур по России и Турции, не включив в него Украину, объявила своим фанам, что "вернется" в родную страну.

На личной странице в Instagram артистка разместила эпизод своего клипа к песне "Случайная", отметив при этом пост хештегами #украина #мы вернемся.

"Была в нашей жизни история, инсценированная одним телевизионным каналом. Тяжелое было время, но жизнь все расставила по своим местам...", - прокомментировала свой пост Лобода.

Судя по всему, артистка упомянула скандал с телеканалом "1+1" в марте 2017 года, тогда журналисты проводили съемки у дома Светланы Лободы для проекта "Украинские сенсации". Заметив съемочную группу, две машины охраны певицы заблокировали репортеров и отобрали камеры, пригрозив оружием.

Вскоре после этого Светлана Лобода выпустила клип к песне "Случайная", в которой показала сюжет с напавшим на ее охранника журналистом, а также отправилась в Москву на передачу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым, где рассказала о дерзости украинских СМИ. При этом артистка охотно показала свой дом журналистам из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Лобода ответила на вопрос об отце второго ребенка.