МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

Лобода объявила о "возвращении" в Украину

1.6тЧитать новость на украинском

Опальная украинская певица Светлана Лобода, очевидно, после того, как объявила новый тур по России и Турции, не включив в него Украину, объявила своим фанам, что "вернется" в родную страну.

На личной странице в Instagram артистка разместила эпизод своего клипа к песне "Случайная", отметив при этом пост хештегами #украина #мы вернемся.

"Была в нашей жизни история, инсценированная одним телевизионным каналом. Тяжелое было время, но жизнь все расставила по своим местам...", - прокомментировала свой пост Лобода.

Новости
Ани Лорак погрязла в миллионных долгах, пытаясь обойти Киркорова

Судя по всему, артистка упомянула скандал с телеканалом "1+1" в марте 2017 года, тогда журналисты проводили съемки у дома Светланы Лободы для проекта "Украинские сенсации". Заметив съемочную группу, две машины охраны певицы заблокировали репортеров и отобрали камеры, пригрозив оружием.

Вскоре после этого Светлана Лобода выпустила клип к песне "Случайная", в которой показала сюжет с напавшим на ее охранника журналистом, а также отправилась в Москву на передачу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым, где рассказала о дерзости украинских СМИ. При этом артистка охотно показала свой дом журналистам из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Лобода ответила на вопрос об отце второго ребенка.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
Объекты
соцсетиInstagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги

Hit-парад