Леся Никитюк оказалась в клинике за границей: сколько стоит элитное лечение

Украинская телеведущая, финалистка проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк попала в больницу за границей. Артистка улетела в Турцию для того, чтобы пройти лечение в одной из элитных клиник Стамбула.

Леся уточнила, что планирует пройти полное обследование организма, а также сделать акцент на здоровье кожи и тела. Проходить процедуры Никитюк будет вместе со своей мамой. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

"Хюррем Ивановна шлет всем привет со Стамбула. Пора заняться своим здоровьем, телом и лицом! И именно в Стамбуле я нашла прекрасную клинику Аcıbadem. Я еще "жемчужину Подолья" захватила, так что мы с мамулей вдвоем", – рассказала популярная телеведущая.

OBOZREVATEL выяснил, сколько может стоить лечение в элитной клинике. Так, если предположить, что артистка проходила комплексное обследование, согласно ценам, указанным на сайте клиники, на лечение она могла потратить около 2 тысяч долларов. Учитывая то, что мама Леси также проходит обследования, предварительная сумма стартует от 4 тысяч долларов или примерно 112 тысяч гривен. При этом не учитывается стоимость проживания, питания и дополнительных процедур.

Цены на диагностику:

МРТ $580 – $1500

УЗИ$300

Консультация специалиста $100 – $200

Доплепрография (УЗИ сосудов) $500

Отметим, Никитюк указала, что заказала услугу "Check-up" – полное медицинское обследование, направленное на определение состояние здоровья и выявление болезней на ранней стадии, когда отсутствуют очевидные симптомы, а также предрасположенности к определенным заболеваниям, которые могут проявиться в будущем.

Скриншот сайта клиники

Стоимость данной услуги на сайте клиники Аcıbadem не указана, однако в других клиниках процедура VIP-класса стоит от двух тысяч долларов. Следовательно, сумма в $4 тыс. для двух пациентов может являться стартовой, а на самом деле стоимость лечения будет несколько выше.

Мама Леси Скриншот из Instagram-страницы Леси Никитюк

Скриншот из Instagram-страницы Леси Никитюк

Как сообщал OBOZREVATEL, до поездки в Стамбул Леся Никитюк отдыхала на элитном курорте в Объединенных Арабских Эмиратах. Во время отпуска ведущая то и дело позировала в откровенных бикини на пляжах Дубая, а также на фоне городских пейзажей. Однако на вопросы, с кем же отдыхает звезда и кто ее все время фотографирует, она не отвечала. Вскоре артистка в "историях" Instagram-аккаунта опубликовала снимки, на которых изображена вместе с подругой Наталией Рудич, которая к тому же является коллегой Леси.