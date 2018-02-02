Три года без Кузьмы Скрябина: как его чтят в Украине

2 февраля 2015 года в ДТП вблизи села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области погиб лидер группы "Скрябин" — Андрей Кузьменко.

"Обозреватель" расскажет, как украинцы скучают по своему кумиру, вспоминая о нем не только в день его смерти, и чтят его память.

Три года прошло со дня смерти популярного исполнителя Кузьмы Скрябина, а украинцы не только не забывают об артисте, но и продолжат переименовывать улицы в его честь, сооружать ему памятники, посвящать ему песни, картины и что самое главное - вдыхать в его творчество новую жизнь.

Улицы имени Андрея Кузьменко

На Донетчине, в городе Волноваха, появилась улица, названная в честь покойного фронтмена группы "Скрябин" - Андрея Кузьменко. Такое решение принял городской совет Волновахи еще в 2015 году.

В Кропивницком на сайте городского совета в 2016 году зарегистрировали петицию с призывом назвать одну из улиц города в честь погибшего певца Андрея Кузьменко.

В 2016 году активисты города Люботин Харьковской области тоже зарегистрировали подобную петицию и примерно через несколько месяцев одну из улиц переименовали в честь лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

Киевляне тоже предлагали переименовать улицу Котовского в честь Андрея Кузьменко, соответствующую петицию зарегистрировали в 2016 году. Однако позже стало известно, что улица получила имя другого человека - Владимира Сальского.

В 2016 году одну из улиц Фастова переименована в честь Андрея Кузьменко.

В Житомире председатель ОГА подписал распоряжение, которым, кроме всего прочего, в Радомышле в честь Кузьмы Скрябина переименован один из переулков.

Одну из улиц города Малин Житомирской области переименовали в честь Кузьменко. Вблизи города похоронен прадед Андрея.

Памятники и мемориальные доски в честь Кузьмы Скрябина

На месте гибели музыканта установлен мемориальный знак, к которому часто приносят цветы и снимки Андрея.

Шукач

В 2015 году в Луцке был открыт памятник Андрею Кузьменко. Затем после жалоб родных музыканта, в 2016 году памятник переустановили. Дело в том, что певец был не похож сам на себя, и это возмутило общественность.

Новую скульптуру разместили на территории рекреационного комплекса "Сити-парк". Сам памятник установили в канун Дня Независимости. Автором памятника стал киевский скульптор Тарас Цюпа.

На скамейке скульпторы отчеканили цитату музыканта "Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете".

Астероид, мемориальный комплекс, медали в честь Андрея Кузьменко

В 2015 году на Приморском бульваре в Одессе торжественно открыли стену в память о лидере группы "Скрябин" Андрее Кузьменко.

В киевском парке "Позняки" в 2015 году появилась Аллея патриотов памяти "Кузьмы Скрябина". На аллее высадили клены. На каждом дереве установлена табличка со словами песен "Скрябина".

В 2016 году Международный астрономический союз зарегистрировал название астероида 291923 Kuzmaskryabin.

На львовском марафоне Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 победителям выдавали медали с портретом Кузьмы.

В Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины во Львове открыли мемориальную доску в память о погибшем певце Андрее Кузьменко, который часто помогал пограничникам.

Киевские архитекторы предложили корпорации "Укрбуд" принять участие в проекте благоустройства, который будет включать в себя установку памятника погибшему певцу Андрею Кузьменко. Архитектор Станислав Демин предложил увековечить память Скрябина во время благоустройства квартала:

"Мы советуем поставить там пианино, сделать аллею качелей, сделать арт-объект посвященный кому-то из деятелей украинской культуры – например, Кузьме Скрябину".

На сервисе петиций официального интернет-представительства Президента Украины опубликовали петицию, в которой Петру Порошенко предложили создать радиостанцию FM Кузьма "Скрябин". Пока петиция не набрала нужного количества голосов.

Также в Киеве может появиться сквер в честь погибшего музыканта Кузьмы Скрябина. Его имя предлагают присвоить зеленой зоне на ул. Порика в Подольском районе, расположенной между домами 7 и 9. На сайте КГГА стартовало общественное голосование за эту идею, оно продлится до 24 марта.

Кроме того, 2 февраля 2018 года состоится автопробег памяти певца Кузьмы Скрябина в Кривом Роге.

Каждый год во многих украинских городах проходят вечера памяти Скрябина, на которых исполняют хиты музыканта и вспоминают о том, каким был Андрей Кузьменко.

Отметим, что коллеги погибшего музыканта постоянно исполняют песни Кузьменко и вспоминают его на своих концертах.

Как солиста "Скрябина" увековечили в искусстве

На Львовщине в городке Верин в одной из церквей в сюжете "Явление Христа народу" в образе Иоанна Крестителя художник изобразил Кузьму Скрябина.

Группа "Антитіла" сделала кавер на песню "Люди, як кораблі".

Украинский музыкант Pianoboy посвятил клип-мультипликацию погибшему коллеге Андрею Кузьменко. Клип снят на песню "Шампанські очі", автором слов которой является именно Кузьма.

Участники грузинского сикстета GeoFolk Band тронули сеть проницательным вокальным исполнением хитов группы "Скрябин", которые посвятили ее погибшему в ДТП лидеру Андрею Кузьменко. Группа перепела три хита Кузьмы - "Спи Собі сама", "Люди як Кораблі" и песню "Мовчати". Видео своих каверов певцы опубликовали на канале Geo Folk Tour в YouTube.

В&B project - "Спи собі сама".

В годовщину трагической смерти Кузьмы Скрябина художница Ксения Симонова, которая творит шедевры благодаря песку, показала необычный фильм о нем, который запомнился многих поклонникам артиста.

Как погибший музыкант поддерживает детей

После смерти Скрябина его жена Светлана Бабийчук создала благотворительный фонд. Женщина помогает детским дома, больницам, военным госпиталям, занимается волонтерской деятельностью и поддерживает украинских военных. А также фонд поддерживает в надлежащем состоянии мемориальные доски и памятники, посвященные Андрею Кузьменко.

Как сообщал "Обозреватель", Вакарчук показал, как Львов чтит память Кузьмы Скрябина.