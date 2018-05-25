Культовая группа "Сплин" записала альбом с музыкантами "Ленинграда": слушать

Популярная российская группа "Сплин" выпустила новый альбом.
Пластинка получила название "Встречная полоса" и была презентована в пятницу, 25 мая. Послушать новый альбом культовых музыкантов можно, в частности, на YouTube.
Диск записывался на студии "Добролет". Все песни написаны фронтменом группы Александром Васильевым - кроме текста трека "Булгаковский марш", который принадлежит Михаилу Булгакову.
В создании новой пластинки "Сплина" принимала участие духовая секция группы "Ленинград".
Послушать альбом "Встречая полоса" можно здесь:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа "Сплин" презентовала клип на песню "Пирамиды".