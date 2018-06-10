Культовая группа "Руки вверх" выступит в оккупированном Крыму

Легендарная поп-группа 90-х "Руки вверх" планирует выступить в оккупированном Россией Крыму.

Так, концерт знаменитой группы запланирован на 10 августа 2018 года в Ялте, о чем свидетельствует афиша концертного тура коллектива, опубликована на официальном сайте "Руки вверх".

Примечательно, что на афише администрация "Руки вверх" указала, что город Ялта - это Россия, игнорируя таким образом оккупацию полуострова.

Мероприятие состоится в разгар курортного сезона в ялтинском Концертном зале "Юбилейный". Билеты на мероприятие стоят примерно от 2 до 4 тысяч рублей (примерно от 800 до 1700 грн).

Отметим, российская поп-группа "Руки вверх" прославилась на территории всех стран постсоветского пространства благодаря своим культовым хитам, как "Крошка моя", "Студент", "18 мне уже", "Он тебя целует" и многими другими. Коллектив функционировал в составе Сергея Жукова и Алексея Потехина с 1996 по 2006 год, после чего група распалась. Сейчас на протяжении почти 10 лет под названием "Руки вверх" выступает фронтмен и вокалист Сергей Жуков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд российских исполнителей заявили о своих планах выступить на территории оккупированного полуострова Крым, игнорируя его непризнанный статус и санкции в виде запрета на въезд в Украину.