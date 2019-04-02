''Кончита Вурст плачет в сторонке'': Седокова удивила новой внешностью

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра", удивила своих фолловеров в Instagram кардинальными переменами во внешности.

На личной странице в соцсети певица опубликовала фото, на котором запечатлена с короткой стрижкой и ножницами в руках. В комментариях тут же разгорелся ажиотаж, при этом некоторые подписчики знаменитости напомнили, что пост она опубликовала 1 апреля.

"Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой. Мне идет?" — написала под фотографиями Седокова. Примечательно, что в этом же посте исполнительница поблагодарила личного парикмахера.

Реакция последовала тут же. Пост Седоковой собрал более 80 тыс. лайков и несколько сотен комментариев, в которых фолловеры отказались верить в столь кардинальные перемены.

Фото: instagram.com/annasedokova

Фото: instagram.com/annasedokova

"Воу-воу. Да ладно, это не шутка?", "Неожиданно. Пока непривычно", "Аня, очень смело, если это не шутка к 1 апреля", "Ничего себе вы решились", "Свежо. Даже очень", "Кончита Вурст тихо плачет в сторонке", — отреагировали под снимком.

Раскрывать интригу Седокова не стала. Действительно ли знаменитость так кардинально изменила имидже или только примерила парик, наверняка узнаем уже вскоре.

Фото: instagram.com/annasedokova

Фото: instagram.com/annasedokova

Фото: instagram.com/annasedokova

Как писал ранее OBOZREVATEL, Анна Седокова, которая живет и работает в России, возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

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