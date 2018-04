Киевские электронщики выпустили трек с пропущенными словами

Киевская группа My Sweet Satellite порадовала поклонников электронной музыки своей новинкой "One Last Thing" — песней о подростковом утрированном восприятии любовных переживаний (чтобы послушать трек, доскрольте новость до конца).

Те, кто хорошо знает английский и внимательно вслушается в текст, поймут, что некоторые слова в песне нарочно пропущены. Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе коллектива.

My Sweet Satellite Пресс-служба My Sweet Satellite

"Это не из-за незнания грамматики английского языка, у нас с ним все отлично, тем более то, что мы записываем, между собой мы называем "музыкой для патриотично настроенных космополитов". В определенных местах слова не пропеты, но они подразумеваются, это делает смысл трека неоднозначным. Полный текст я скоро выложу на нашу страничку soundcloud", — комментирует вокалист Саша.

В записи трека принимал участие Александр Леонов (гитарист LAUD, Илларии, Евгения Хмары). Далеко не все в курсе, но подключенная электрогитара может ловить радио, работая как антенна. В некоторых студиях это реальная проблема при записи инструмента. Во время записи гитарных партий "One Last Thing" музыканты тоже нечаянно "словили радио".

My Sweet Satellite Пресс-служба My Sweet Satellite

"В конце трека слышен фон радиопередачи, где упоминается название одного украинского города, мы специально не стали его вырезать. Первому самому внимательному человеку, который правильно его расслышит и напишет об этом нам в любых наших социальных сетях, обещаем подарить бутылку виски!" — уверяют музыканты.

Киевская группа My Sweet Satellite была основана в 2014 году. Группа играет электронный инди-поп-рок. На счету — альбом Balance, EP Colorgirl и несколько синглов. Фронтмен и основатель группы Саша Надемский хорошо известен как ди-джей Alex Nademski — с 2005 года по начало 2015-го он был одним из диджейского бойз-бенда, резидентов KissFM — Made In Heaven DJ's, часто работал на больших техно-фестивалях, включая тот же легендарный Kazantip, играл вместе с Dj Tiesto.

