"Карлик совсем сдал": Путина опозорили в сети из-за поздравления Пугачевой с юбилеем

Российский президент Владимир Путин вызвал бурную реакцию в сети из-за поздравления примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отпраздновала свой юбилей – 70 лет.
Так, президент решил лично поздравить легендарную певицу с важной датой и расплескался перед ней в комплиментах, назвав ее "покорительницей эстрадного Олимпа" и "обладательницей всенародной славы". Текст поздравления опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов на личном аккаунте в Twitter, приложив к публикации совместный снимок примадонны и президента РФ.
"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и способность к работе подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу": Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем", — написал Смирнов.
"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу": Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем pic.twitter.com/PkYaIIfpfg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 квітня 2019 р.
Фото под поздравлением спровоцировало ажиотаж в сети. Пользователи высмеяли внешний вид Путина, подчеркнув, что он перед встречей с российской звездой явно посетил пластического хирурга, из-за чего стал выглядеть нелепо.
В комментариях под постом многие юзеры назвали Путина "карликом", который сдал позиции, по сравнению с 70-летней Пугачевой.
"Не совсем понятно, кому исполнилось 70 лет? Что-то Карлик совсем сдал в последнее время. Перед встречей с Пугачевой забежал к своему пластическому хирургу, а то уши и подбородок уплыли", – разнесли президента пользователи.
"Небольшой, паршивый политик, агрессор и оккупант времен великой Аллы. Если бы у Владимировича вдруг появилась прическа как у Пугачевой, я бы за него отдал свой голос", – пошутили в сети.
Кроме едких комментариев в адрес Путина, некоторые также создали яркие мемы с российским президентом, поменяв их с Пугачевой лица местами и "добавив" ему знаменитую прическу примадонны.
15 квітня 2019 р.
15 квітня 2019 р.
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