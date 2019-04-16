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"Карлик совсем сдал": Путина опозорили в сети из-за поздравления Пугачевой с юбилеем

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Российский президент Владимир Путин вызвал бурную реакцию в сети из-за поздравления примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отпраздновала свой юбилей – 70 лет.

Так, президент решил лично поздравить легендарную певицу с важной датой и расплескался перед ней в комплиментах, назвав ее "покорительницей эстрадного Олимпа" и "обладательницей всенародной славы". Текст поздравления опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов на личном аккаунте в Twitter, приложив к публикации совместный снимок примадонны и президента РФ.

"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и способность к работе подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу": Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем", — написал Смирнов.

Фото под поздравлением спровоцировало ажиотаж в сети. Пользователи высмеяли внешний вид Путина, подчеркнув, что он перед встречей с российской звездой явно посетил пластического хирурга, из-за чего стал выглядеть нелепо.

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В комментариях под постом многие юзеры назвали Путина "карликом", который сдал позиции, по сравнению с 70-летней Пугачевой.

"Не совсем понятно, кому исполнилось 70 лет? Что-то Карлик совсем сдал в последнее время. Перед встречей с Пугачевой забежал к своему пластическому хирургу, а то уши и подбородок уплыли", – разнесли президента пользователи.

"Небольшой, паршивый политик, агрессор и оккупант времен великой Аллы. Если бы у Владимировича вдруг появилась прическа как у Пугачевой, я бы за него отдал свой голос", – пошутили в сети.

"Карлик совсем сдал": Путина опозорили в сети из-за поздравления Пугачевой с юбилеем

"Карлик совсем сдал": Путина опозорили в сети из-за поздравления Пугачевой с юбилеем

"Карлик совсем сдал": Путина опозорили в сети из-за поздравления Пугачевой с юбилеем

Кроме едких комментариев в адрес Путина, некоторые также создали яркие мемы с российским президентом, поменяв их с Пугачевой лица местами и "добавив" ему знаменитую прическу примадонны.

Ко дню рождения Аллы Пугачевой OBOZREVATEL приготовил подборку самых "взрывных" фото примадонны за последние несколько лет. Читайте также материал о том, как годы изменили внешностьАллы Борисовны.

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Персоны
Владимир ПутинАлла Пугачева
Тег
Новости России
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Охо-хо-хо Як йуморно !!! Уси хуторяне обсыкаются от смеха ! Это же надо !! Назвать Пугачеву "всенародной любимицей",и это тогда когда каждый свидомый хуторянин знает что всенародными любимцами Являются ИВО Бобул и Мыхайло Поплавський
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Здец, Апос полное днище. абсолютно жёлтый говяной и ублюдочный ресурс, притягивающий к себе самые смердящие отбросы шароварной фауны.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Хуйло не мог обойти вниманием 70-летие Пугачевой! Гомнюка давно перестали приглашать на радостные попойки за бугром и сидеть дома уже стало мучительно больно. Не забывает везде своим рылом примелькаться. Карлик на лабутенах боится, что его российское быдло перестанет узнавать! Логично! Слава Украине! Будьмо!
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andrei andrei
andrei andrei
Nikolayev Boris, Срала укурине. Будьмо.
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