"Зважені та Щасливі-8": эксклюзивный репортаж со съемок обновленного шоу

В понедельник, 16 апреля, телеканал СТБ приступил к съемкам восьмого сезона реалити-шоу "Зважені та Щасливі", который уже со старта удивит зрителей несколькими сюрпризами и весьма крутыми поворотами сюжета.

Об этом "Обозревателю" стало известно не понаслышке, так как рабочая неделя началась с командой телеканала в стенах съемочного павильона за Киевом. И пусть все сюрпризы грядущего сезона раскрывать пока нельзя, кое-что читателю мы все же расскажем.

Неожиданное "перевоплощение" звездного участника сезона, стронгмена Василия Вирастюка, новая эффектная ведущая реалити-шоу, эксклюзивные комментарии тренеров и как на самом деле выглядит съемочный процесс. Все это - в материале "Обозревателя".

С самого утра в громадном съемочном павильоне, повидавшем не один сезон шоу "Х-Фактор" и "Танцюють всі", кипела работа: свет, декорации, грим, десятки суетливых участников процесса… Порой казалось, что вот-вот где-то в глубине этого муравейника прозвучит "Камера. Мотор", а после громкого "Начали" перед нами развернется сюжет голливудского блокбастера.

Новый сезон "Зважених та Щасливих" снова станет парным - бороться с лишним весом, комплексами и ухищрениями тренеров будут родители и дети. В свою очередь, суровый контроль на себя возьмут супруги Вячеслав и Марина Узелковы.

Что правда, девять пар участников, вышедших в свет софитов, совершенно не делились на два. И вскоре стало известно, что конкуренцию командам мужа и жены составит один из сильнейших людей на планете.

Украинский стронгмен Василий Вирастюк, названный в 2004 году самым сильным человеком на Земле, пришел на проект не просто сбросить лишний вес, но и вести свою команду к победе. Об этом спортсмен, который изначально вышел на площадку в роли участника, сообщил своим будущим подопечным, вызвав громкие аплодисменты.

Позже в тесной гримерке Вирастюк рассказал, что привело его на проект.

"Вы знаете меня как спортсмена, но уже более шести лет я страдаю артрозом - болезнью суглобов. В свое время я перестал тренироваться и набрал лишний вес. В такой форме я чувствую себя некомфортно. Полтора года назад мне провели операцию, сегодня у меня стоит эндопротез кульшового суглоба. И лишний вес мне мешает, я чувствую это каждый день", - подчеркнул он.

По словам стронгмена, сегодня его вес составляет 153 кг, на проекте он намерен сбросить минимум 10, а далее смотреть по ситуации. Все дело в том, что так просто расстаться с массой Вирастюку не позволит спортивное прошлое.

"Я все же спортсмен, мышечной массы у меня больше, чем лишней. Поэтому похудение будет даваться мне сложнее. Ну и я не хочу кардинально меняться, я хочу сохранить свою мышечную массу, свою форму, силу. Поэтому здесь есть некая специфика, но тренироваться и худеть мы будем с участниками вместе, я также буду сидеть на прописанном питании" - пояснил он.

Худеть Вирастюк намерен до тех пор, пока не почувствует себя комфортно. При этом сбросить слишком много, как пошутил спортсмен, не позволит и его супруга.

На вопрос, какой подход к участникам стронгмен выберет в роли тренера, Вирастюк признался, что больше склоняется к "железной руке" и рассчитывает, что у его подопечных есть сила воли, которая в данном случае станет залогом успеха.

"В моем случае это заслуга моего первого тренера Ивана Григорьевича, которого, к сожалению, уже нет в живых, - вспомнил Вирастюк. - Он меня воспитывал с маленького мальчика, с 10 лет. Потому свой характер и силу воли я формировал там. Было все: и слезы, и… Потому сегодня я смотрю на слезы и думаю, что нас этим не пробьешь. Во всяком случае спортсменов, тренеров, ведь мы сами через это проходили".

Не все дубли на съемочной площадке оказывались успешными и порой тренерам приходилось повторять уже прозвучавшие реплики. В искусственном доме, пусть и украшенном семейными фотографиями, Вячеслав и Марина Узелковы знакомились с участниками, вытягивая на поверхность порой шокирующие истории их личной жизни.

В перерывах между съемками, боксер не переставал шутить и заражать окружающих позитивным настроем. Из беседы с Вячеславом Узелковым стало ясно, что новый сезон станет для него своеобразным испытанием.

"Мы с женой провели уже два сезона: в первом, в главном взвешивании, победил я, Марина победила в домашнем. Во втором сезоне ее победа была в основном взвешивании, то есть у нас 1:1. Поэтому для меня это матч-реванш. Это вызов", - с азартом рассказал он.

Что же касается появления на площадке Василия Вирастюка, Узелков подчеркнул, что лишь рад коллеге и "здоровой конкуренции", которая в данном случае выступит дополнительным мотиватором.

Боксер не стал раскрывать тайн грядущего сезона, но и не скрывал тот факт, что его подопечным придется поработать от души. В запасе у спортсмена несколько свежих идей и ни капли сострадания.

"Этим людям не нужна жалость. Их жалеют всю жизнь", - пояснил Узелков.

Второй неожиданностью сезона стало по-настоящему "киношное" появление перед камерами новой ведущей - блогера Мирославы Ульяниной. Не раскрывая всех секретов, отметим лишь тот факт, что для выхода к участникам девушке потребовалось около пяти часов работы за пределами съемочной площадки.

Мирослава Ульянова фактически пришла на смену диетологу Светлане Фус и уже успела изучить участников восьмого сезона, а также расписать индивидуальный рацион каждого из них.

Интересен тот факт, что за плечами новой ведущей колоссальный и даже несколько жутковатый опыт борьбы как с лишним, так и недостающим весом, что однажды изменило ее внешность до неузнаваемости. Твердое решение работать над собой Ульянина приняла после слез отца. С тех пор эксперт в области здорового питания обращает внимание общественности не только на избыточный вес, но и на его критический недостаток.

"Я понимаю, что это не только моя индивидуальная проблема, но и многих девушек и женщин. В Украине, к сожалению, о ней мало говорят. И я решила показать своим примером, что об этом стоит говорить, и проблему эту можно решить. Я, собственно, пример этого", - указала она.

В ходе съемок Василий Вирастюк, Вячеслав и Марина Узелковы поделили участников на три команды. В каждой по три пары. Героям проекта предстоят знакомство, первые тренировки, состязания и, конечно же, взвешивания.

Съемки шоу продлятся до августа, премьера восьмого сезона в эфире телеканала СТБ запланирована на осень 2018 года.

Уже в первом выпуске зрители узнают, с какими трудностями столкнулись в жизни участники передачи, зачем все-таки Мирославе Ульяниной понадобилось приезжать на съемки гораздо ранее, а также для чего понадобился многотонный трактор, заставивший тренеров и их подопечных бежать прочь со съемочной площадки.