Каменских раскрыла тайну своего провокационного кольца

Украинская певица Настя Каменских рассказала о загадочном кольце, которое постоянно провоцирует ее поклонников на слухи о замужестве артистки.

По словам знаменитости, украшение действительно является обручальным кольцом. Такое признание Настя сделала во время церемонии Cosmopolitan Awards-2018, где стала "Певицей года". Об этом передает Cosmopolitan.

При этом рассказывать подробности о будущем замужестве и называть имя избранника Каменских не стала.

Настя Каменских Instagram @kamenskux

Отметим, что Насте давно приписывают роман с ее "коллегой по цеху" - продюсером и рэпером Алексеем Потапенко (Потап). В январе пара вместе отдыхала в Майами, откуда интриговала фанатов провокационными фото.

Так, на одном из снимков на руке Насти сверкает то же кольцо, которое подписчики артистки приняли за обручальное. Фанаты даже предполагали, что Потап и Настя отправились в США, чтобы тайно пожениться.

Потап и Настя Каменских Instagram @kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских уже неоднократно появлялась на публике с якобы обручальным кольцом на пальце, чем вызвала бурю эмоций у своих поклонников, которым не терпится узнать всю правду о закулисной жизни Потапа и Насти.