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"Как вам такое?!" Зеленский пришел на "Лигу смеха" и поцеловал Кошевого. Видео

10.6тЧитать материал на украинском

В пятницу, 25 мая, на съемках юмористической программы "Лига смеха" в Октябрьском дворце в Киеве появился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в Facebook сообщил продюсер Сергей Перман, поделившись также соответствующим видео. "Как вам такое появление президента?" – написал он, но вскоре удалил пост.

Однако, фото и видео с шоу начали делится и другие пользователи сети. "Просто бомба! Как вам появление Зеленского?" – написал в Instagram украинский гимнаст Олег Верняев, также обнародовав видео с Октябрьского дворца.

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"Как вам такое?!" Зеленский пришел на "Лигу смеха" и поцеловал Кошевого

instagram.com/elenochka_bukharova

Зрители засняли момент выхода Зеленского на сцену в начале съемок. Это вызвало овации в зале.

"Как вам такое?!" Зеленский пришел на "Лигу смеха" и поцеловал Кошевого

Скрин видео

Зеленский поприветствовал собравшихся на концерте, поцеловал в голову своего коллегу по студии "Квартал 95" Евгения Кошевого и отправился в зал, заняв место возле жены Елены.

Скрин видео Игоря Ласточкина

Скрин видео Игоря Ласточкина

instagram.com/lastochkin_igor

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вечерний квартал" будут вести участники команды "Днепр", актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. На постоянной основе к "Кварталу" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец.

Также читайте материал OBOZREVATEL о том, что будет с "Кварталом 95" после ухода Зеленского.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЕвгений КошевойЕлена ЗеленскаяОлег Верняев
Место
УкраинаКиев
Теги
Лига смехавидео
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Комментарии
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Dell Alex
Dell Alex
А почему не в пузико?
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
У порохоботов потекла гниль изо рта сразу))))) Так держать, Зе!
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Грищук Руслан
Грищук Руслан
Мда... Всіх полонених звільнив, Коломойського посадив, вкрадені ним гроші повернув в бюджет, мінімальну зп зробив по 4000$, переміг РФ - все ,як обіцяв. тепер можна вести "квартал". Уявляю, якби всі овочі та любителі зомбоящику смерділи, якби Порох забив болт на перемовини з ЄС, ПАРЄ, НАТО, ООН, США і поїхав у Вінницю проводити нараду директорів "Рошен". Бєнін Зелебоба - Януковощ 2.0 ще гірше за першу версію.
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