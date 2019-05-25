"Как вам такое?!" Зеленский пришел на "Лигу смеха" и поцеловал Кошевого. Видео

В пятницу, 25 мая, на съемках юмористической программы "Лига смеха" в Октябрьском дворце в Киеве появился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в Facebook сообщил продюсер Сергей Перман, поделившись также соответствующим видео. "Как вам такое появление президента?" – написал он, но вскоре удалил пост.

Однако, фото и видео с шоу начали делится и другие пользователи сети. "Просто бомба! Как вам появление Зеленского?" – написал в Instagram украинский гимнаст Олег Верняев, также обнародовав видео с Октябрьского дворца.

instagram.com/elenochka_bukharova

Зрители засняли момент выхода Зеленского на сцену в начале съемок. Это вызвало овации в зале.

Скрин видео

Зеленский поприветствовал собравшихся на концерте, поцеловал в голову своего коллегу по студии "Квартал 95" Евгения Кошевого и отправился в зал, заняв место возле жены Елены.

Скрин видео Игоря Ласточкина instagram.com/lastochkin_igor

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вечерний квартал" будут вести участники команды "Днепр", актеры и ведущие Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. На постоянной основе к "Кварталу" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец.

Также читайте материал OBOZREVATEL о том, что будет с "Кварталом 95" после ухода Зеленского.

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