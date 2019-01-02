Как и с кем украинские звезды встретили Новый год: яркие фото

Далеко не все знаменитости в новогоднюю ночь проводят время с родными, ведь период праздников всегда насыщен гастролями и частными вечеринками. Однако некоторые даже работу сумели превратить в праздник.

Так, поп певец Макс Барских уединился с экс-участницей группы "ВИА Гра", а Тина Кароль "зажгла" на сцене с Николаем Тищенко. Как и с кем украинские селебрити встретили 2019-й, смотрите далее в материале OBOZREVATEL.

Коллаж: fotor.com

Народный артист Украины Павел Зибров провел праздничный вечер с семьей, с супругой Мариной и дочерью Дианой. Встретить праздник певец предпочел в одном из своих сценических костюмов, не исключено, что семья знаменитости присоединилась к закрытому светскому мероприятию.

Поп-певица Тина Кароль встретила Новый год на сцене. 31 декабря артистка дала сольный концерт во Дворце "Украина", после чего стала главной гостьей на сцене ресторана, владельцем которого является ресторатор и экс-судья шоу "МастерШеф" Николай Тищенко.

Кстати, к празднованию Нового года в своем заведении ресторатор присоединился лично и даже засветился с артисткой на сцене.

Телеведущие и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов, очевидно, также провели праздничную ночь на работе, однако уже на следующий день похвастались фолловерам снимками из аэропорта Стамбула (Турция).

31 декабря не был полностью выходным днем для поп-певца Макса Барских, артист выступил на одной из закрытых вечеринок, а встретить праздник решил в компании близких друзей, в том числе экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой.

А вот поп-певец DZIDZIO (Михаил Хома) после нападения на него в Киеве, встретил праздник в больнице. Как стало известно ранее, артиста избили у офиса радиостанции, где было запланировано его интервью. С больничной койки Хома записал видеообращение к фанам.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева встретила 2019-й с мужем Владимиром Дантесом в кругу друзей. В Instagram знаменитость блеснула новой прической.

Работали в эту ночь и участники группы MOZGI. Лидер коллектива и продюсер Потап похвастался ярким роликом из Шарм Эль Шейха (Египет), где группа дала праздничный концерт.

Яркими новогодними снимками за последние сутки поделились и другие украинские знаменитости.

Смотрите также на OBOZREVATEL, как накануне праздников украинские селебрити поздравили читателей издания. Теплые пожелания выразили певицы Тина Кароль и Оля Полякова, певцы Макс Барских и Дима Монатик (MONATIK), группы "Время и Стекло" и "Антитіла", рэпер Потап и группа MOZGI, Мишель Андраде и другие.