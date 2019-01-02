Как и с кем украинские звезды встретили Новый год: яркие фото

Далеко не все знаменитости в новогоднюю ночь проводят время с родными, ведь период праздников всегда насыщен гастролями и частными вечеринками. Однако некоторые даже работу сумели превратить в праздник.
Так, поп певец Макс Барских уединился с экс-участницей группы "ВИА Гра", а Тина Кароль "зажгла" на сцене с Николаем Тищенко. Как и с кем украинские селебрити встретили 2019-й, смотрите далее в материале OBOZREVATEL.
Коллаж: fotor.com
Народный артист Украины Павел Зибров провел праздничный вечер с семьей, с супругой Мариной и дочерью Дианой. Встретить праздник певец предпочел в одном из своих сценических костюмов, не исключено, что семья знаменитости присоединилась к закрытому светскому мероприятию.
Поп-певица Тина Кароль встретила Новый год на сцене. 31 декабря артистка дала сольный концерт во Дворце "Украина", после чего стала главной гостьей на сцене ресторана, владельцем которого является ресторатор и экс-судья шоу "МастерШеф" Николай Тищенко.
Кстати, к празднованию Нового года в своем заведении ресторатор присоединился лично и даже засветился с артисткой на сцене.
Телеведущие и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов, очевидно, также провели праздничную ночь на работе, однако уже на следующий день похвастались фолловерам снимками из аэропорта Стамбула (Турция).
31 декабря не был полностью выходным днем для поп-певца Макса Барских, артист выступил на одной из закрытых вечеринок, а встретить праздник решил в компании близких друзей, в том числе экс-участницы "ВИА Гры" Миши Романовой.
А вот поп-певец DZIDZIO (Михаил Хома) после нападения на него в Киеве, встретил праздник в больнице. Как стало известно ранее, артиста избили у офиса радиостанции, где было запланировано его интервью. С больничной койки Хома записал видеообращение к фанам.
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева встретила 2019-й с мужем Владимиром Дантесом в кругу друзей. В Instagram знаменитость блеснула новой прической.
Работали в эту ночь и участники группы MOZGI. Лидер коллектива и продюсер Потап похвастался ярким роликом из Шарм Эль Шейха (Египет), где группа дала праздничный концерт.
Яркими новогодними снимками за последние сутки поделились и другие украинские знаменитости.
Минулого Нового року я пообіцяла здійснити чиєсь бажання в 2018му🌟За кілька місяців після публікації було дуже цікаво заходити до вас у профілі і бачити, що ваші бажання вже збулись😊Хтось писав, що мріє піти на курси манікюру💅 і я бачила чудові роботи вже справжнього майстра👍, хтось мріяв відвідати з сім'єю столицю і на сторінці вже були світлини з київської опери✌, хтось мріяв про новий телефон з хорошою камерою і у стрічці з'явились красиві сімейні знімки👪. І я дуже радію, що мої підписники вміють не тільки мріяти, а й діяти!👍👍👍 Це дуже круто!😘 Я знайшла людину, якій була дійсно потрібна моя допомога у здійсненні її найзаповітнішої мрії. Ми досі над цим працюємо, але я вірю, що все реалізується🙏 Якщо я можу стати чиїмось Дідом Морозом у 2019му - пишіть! Але iphone X купите собі самі !!!!!!! 😉😂😂😂))) Цьомаю. Ваша Снігурка, ой - Цибулька 😎 З Новим роком! 🌲А чиї ще бажання збулись у 2018му?😊#мамаартистка #оляцибульська #новийрік
Ну що, з Новим Роком! Обожнюю 2018, це був мій рік - Рік Песика! Море корисних справ, океан часу з сім‘єю, трохи менше приділив часу друзям, пробачте, але рідні дуже хотіли уваги) Бажаю Вам і нам в 2019, ще більше подорожей, ще більше усмішок навколо! Pease & love! #зновимроком2019 #happynewyear2019
Смотрите также на OBOZREVATEL, как накануне праздников украинские селебрити поздравили читателей издания. Теплые пожелания выразили певицы Тина Кароль и Оля Полякова, певцы Макс Барских и Дима Монатик (MONATIK), группы "Время и Стекло" и "Антитіла", рэпер Потап и группа MOZGI, Мишель Андраде и другие.
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