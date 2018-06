Janieck - Does It Matter

Janieck Devy, или просто Janieck - голландский певец и актер. Дебют артиста как певца состоялся в 2012 году, а до этого он больше был известен своей работой в кино.

На самом деле "Does It Matter" - подзабытый хит 90-х "Better Off Alone" проекта Alice Deejay. Janieck разбавил его трогательной лирикой и вокалом и получился хит.

Эта песня - своеобразное послание к возлюбленной с извинениями и сожалениями, которое способно растопить сердце даже самой неприступной женщины.

