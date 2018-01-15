Известная супермодель поразила фотографией без макияжа

Российская супермодель Ирина Шейк, которая не так давно родила первого ребенка, порадовала подписчиков снимком без макияжа.

Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Ирина сидит на пляже в белом купальнике с распущенными мокрыми волосами.

🌅 Публикация от irinashayk (@irinashayk) Янв 14, 2018 at 9:00 PST

В комментариях под фото среди некоторых поклонников разгорелся настоящий спор относительно национальности модели.

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Но другие все же отметили природную красоту молодой мамы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ирина Шейк полностью разделась после родов.