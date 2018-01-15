Известная супермодель поразила фотографией без макияжа

Российская супермодель Ирина Шейк, которая не так давно родила первого ребенка, порадовала подписчиков снимком без макияжа.
Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Ирина сидит на пляже в белом купальнике с распущенными мокрыми волосами.
В комментариях под фото среди некоторых поклонников разгорелся настоящий спор относительно национальности модели.
Но другие все же отметили природную красоту молодой мамы.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Ирина Шейк полностью разделась после родов.