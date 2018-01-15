УкрEngРус
СпортДля неё

Известная супермодель поразила фотографией без макияжа

2.6тЧитать новость на украинском

Российская супермодель Ирина Шейк, которая не так давно родила первого ребенка, порадовала подписчиков снимком без макияжа.

Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Ирина сидит на пляже в белом купальнике с распущенными мокрыми волосами.

🌅

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

В комментариях под фото среди некоторых поклонников разгорелся настоящий спор относительно национальности модели.

Новости
Полуголая Ирина Шейк блеснула в сети сексуальными деталями своего тела

Но другие все же отметили природную красоту молодой мамы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ирина Шейк полностью разделась после родов.

Персона
Ирина Шейк
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости