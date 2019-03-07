Избили жену и ребенка: стало известно о скандале со звездой "Папиных дочек"

Российский актер Сергей Фролов, сыгравший роль в популярном сериале "Папины дочки" попал в скандал, в результате чего лишился квартиры в Москве. Также пострадали его жена и ребенок.

Так, вместе с женой и сыном артиста выселили из квартиры на Дмитровском шоссе в Москве: по его словам, жилищем, которое ему досталось по наследству от матери, незаконно завладела микрофинансовая организация. В жилье незаконно проникли коллекторы, которые избили Фролова, а также его супругу и ребенка, пишет "Комсомольская правда" (смотрите видео в конце новости).

"Ко мне постучала соседка, которая сказала, что у нее "выбило" пробки. Три раза она ко мне стучалась, но я не вышел. После этого начался взлом замков. Его производил неизвестный мне человек", – рассказал Фролов, также он оставил сообщения на личной странице в социальной сети.

По его словам, как только были спилены замки, у двери квартиры появились судебные приставы. Квартира принадлежала его покойной матери, которая взяла кредит под залог недвижимого имущества и попала в мошенническую схему.

"В квартиру попали посторонние люди. После избиения представителем захватчика ребенка и жены, приставы бросили "исполнительное производство" и ретировались. Но забрать личные вещи из квартиры так и не получилось. Квартира вскрыта неизвестными, приставы сбежали, полиция приняла заявления пострадавших от захватчиков жены и сына. Меня пристав избил еще утром, голова страшно болит, рука опухла…" – заявил актер.

Сергей Фролов в сериале "Папины дочки" Комсомольская правда

Сейчас проходят судебные заседания по делу о квартире, а также доследственная проверка ГСУ по действиям мошенников, которые вовлекли мать артиста в кредитную историю. Сообщается, что некоторые из них уже арестованы, но основные фигуранты дела еще находятся на свободе, передает "360".

Сергей Фролов вынужден дежурить возле квартиры Комсомольская правда

Сергей добавил, что квартира была отчуждена, а затем ее выставили на торги, которые, как выяснилось, были фиктивными. Ранее его мать взяла в микрофинансовой организации займ в 600 тысяч рублей под залог недвижимости. Расплатиться женщина вовремя не смогла. В ходе собственного расследования актер выяснил, что его мать обманули и от такой схемы жилья в Москве лишились уже несколько десятков человек.

Отметим, что актер Сергей Фролов также снимался в фильмах "Шпион", "Саранча", "Везучий случай", "Ландыш серебристый-2" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен и продюсер Андрей Данилко рассказал о громком скандале, который произошел в его семье. Его сестра обвинила артиста в "похищении ребенка на органы", из-за чего он уже много лет не общается с родственницей.

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