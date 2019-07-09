"Из онкологии в гинекологию": 65-летняя Вайкуле откровенно рассказала о детях

Советская звезда, латвийская певица Лайма Вайкуле откровенно рассказала о том, почему так и не стала мамой.

По словам артистки, в молодости она вела несколько разгульный образ жизни, где присутствовали и наркотики, и алкоголь, и плохие компании. Она дважды делала аборт (один из них в раннем возрасте), из-за чего возникли проблемы при последующих беременностях. Об этом шла речь в передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на росТВ (видео смотрите в конце новости).

"Я до сих пор сожалею о решении не рожать в раннем возрасте. Я приняла его в тайне от мамы. Потом говорила: девочки, если забеременели и боитесь, что не справитесь – лучше отдайте ребенка мне. Это такой крик души", – откровенно поделилась Лайма.

Лайма Вайкуле Аnews

Новость о том, что Вайкуле не сможет иметь детей, стала для нее ударом. В последний раз она попыталась родить ребенка с помощью искусственного оплодотворения в 2010 году, но произошел выкидыш. Также Лайма хотела усыновить ребенка, но священник ей не дал на это благословения.

Артистка смирилась с тем, что у нее не будет детей. Ранее она заявила, что не собирается прибегать к суррогатному материнству, как это в ее же возрасте (Лайме 65 лет) сделала Алла Пугачева.

"Были в онкологии, теперь в гинекологию? Я считаю, что каждому свое. Верю в судьбу, не надо пытаться ее обманывать. Неоднократно отговаривала всех девочек делать аборты, поскольку это страшное убийство. Я сейчас это понимаю и пытаюсь уберечь других от ошибок", – призналась певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в передаче "Судьба человека" Лайма Вайкуле также рассказала о тяжелой борьбе с онкологией. Врачи давали ей настолько мало шансов, что артистка даже написала прощальные письма всем родным.

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