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СпортLady

Ирина Билык поразила новым имиджем

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Певица Ирина Билык удивила сменой имиджа. Артистка, которая долгое время была блондинкой, покрасила волосы в рыжий цвет.

Для концерта "Большая свадьба" Билык выбрала джинсовую мини-юбку и куртку кислотного цвета.

Свой яркий образ артистка дополнила белыми сапогами. На странице программы "Світське життя" в Instagram появилось фото Ирины в компании ведущей Катерины Осадчей.

Ирина Билык

Фото: www.facebook.com/pg/Marengotimetogo/photos

Ирина Билык

Фото: www.instagram.com/bilyk_iryna

Катерина Осадчая и Ирина Билык

Фото: instagram.com/svitsketv

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"На Шрека похожа", "Да, Билык уже не та", "Да, я ее пластиковое лицо узнаю, в каком бы образе она не было", "Наверное, с ней поссорились все стилисты страны", "Неужели она действительно рыжая. Это просто ужас", "Не узнала. Ринопластика не удалась", "Ничего от Ирины Билык уже не осталось, пора остановиться", "Какой кошмар, что она творит с собой?", - комментируют пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Ирина Билык рада воспитывать двоих детей, однако при этом артистка признается, что вовсе могла не стать матерью.

Персона
Ирина Билык
Место
Украина
Объект
смена имиджа
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