Игорь Крутой теряет вес из-за серьезной болезни

Композитор Игорь Крутой сильно сбросил вес. Как удалось выяснить "СтарХиту", у музыканта диабет, с которым он живет уже несколько лет.

"Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов, – рассказали в окружении Крутого. – Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава Богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе".

В рационе 63-летнего композитора преобладают растительная пища, фрукты и овощи, мясо и рыба, приготовленные на пару. Крутой отказался от жареного, острого, жирного, а также почти полностью исключил сладкое.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Дима Билан, который за последнее время сильно похудел, на странице в Instagram обратился к поклонникам. Билан записал видеообращение, в котором решил расставить все точки над "i".