Идолы британского рока возглавят украинский опен-эйр

Организаторы фестиваля Atlas Weekend-2018, который пройдет с 3 по 8 июля на территории столичного комплекса ВДНХ, объявили самого долгожданного хедлайнера. Украинский опен-эйр возглавят культовые британцы Placebo.

В среду, 13 июня, группа была внесена в списки участников фестиваля. Выступят Placebo в последний день мероприятия, 8 июля.

В 2016 году Placebo отметили свое 20-летнее масштабным туром "20 Years Of Placebo". В их арсенале - миллионы проданных альбомов, номинации и победы в знаковых премиях, а также сотрудничество с музыкальными легендами, включая Дэвида Боуи, Роберта Смита и Майкла Стайпа.

Что готовит коллектив для программы в Киеве, пока не известно. Однако наверняка стоит ждать самые хитовые треки и яркое шоу.

Напомним, на семи разных сценах уже четвертого Atlas Weekend выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди уже заявленных участников: The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha и многие другие.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Верка Сердючка устроила "третий Майдан" на Atlas Weekend 2017.