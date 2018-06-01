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"Холостяк выбрал по сценарию": Рожден Ануси заинтриговал фанов

1.3тЧитать новость на украинском

Главный герой романтического реалити "Холостяк-8", украинский певец Рожден Ануси заинтриговал поклонников.

Странное сообщение о его участии в проекте артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Шок! Холостяк опять выбрал по сценарию", - загадочно написал Ануси.

Подписчики Рождена бурно отреагировали на его пост. Многие считают, что он должен был выбрать другую девушку - Галю.

Напомним, что победительницей шоу "Холостяк-8" стала девушка из Луцка Иванка Гончарук.

Новости
"Такой, как все": финалистка "Холостяка" резко высказалась о Рождене

Иванка Гончарук

Пресс-служба СТБ

К слову, в пятницу, 1 июня, в эфире телеканала СТБ выйдет финальное пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж". В нем яркие участницы разных сезонов откровенно расскажут, как сложилась их жизнь после проекта, кто из них вышел замуж, кто планирует свадьбу, а кто ждет пополнения в семье.

Но главная интрига вечера – как сложилась жизнь финалисток проекта Гали и Иванны, и удалось ли Рождену построить отношения со своей избранницей?

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница "Холостяка-8" рассказала о свадьбе.

Читайте все новости по теме "Шоу "Холостяк"" на Обозревателе.

Тема
Шоу "Холостяк"
Персона
Рожден Ануси
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