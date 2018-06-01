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"Холостяк 9": кто может стать героем шоу

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В финальном пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" зрители узнали, кто может стать следующим Холостяком.

В 9 сезоне на роль главного холостяка страны претендуют пять кандидатов:

СТБ

Богдан Юсипчук — актер, самый красивый украинец планеты

Сергей Цибульский — бизнесмен, отец двухлетнего ребенка

Артем Приходько — продюсер, вице-чемпион шоссейных мотогонок

Никита Добрынин — ведущий, главный редактор журнала "XXL"

Владислав Безрук — адвокат, владелец юридической компании

Еще одно место осталось для кандидата не из вышеназванной пятерки, который, по мнению зрителей, должен стать холостяком в 2019 году.

Также во время эфира участницы разных сезонов откровенно рассказали, как сложилась их жизнь после проекта, а подробностями личной жизни впервые поделится экс-Холостяк Дмитрий Черкасов.

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Тема
Шоу "Холостяк"
Объект
шоу
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