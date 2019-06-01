"Холостяк-9": Добрынин и Квиткова впервые рассказали о своих отношениях после шоу

Главный герой девятого сезона романтического реалити шоу "Холостяк-9" (СТБ) Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова сообщили, что они остались вместе после окончания проекта.

Влюбленные счастливы и хотят жить вместе. Об этом пара рассказала на пост-шоу "Как выйти замуж".

В студии Добрынин и Квиткова сидели держась за руки и демонстрировали публике свои чувства.

Во время программы ведущая Роза Аль-Намри спросила у Никиты Добрынина, как будут развиваться их отношения дальше. Он ответил, что серьезно настроен и на глазах у зрителей вручил Квитковой ключи от своей новенькой квартиры.

Кроме того, на своей странице в Instagram Добрынин признался, что целых полгода им с возлюбленной проходилось встречаться тайно, летать разными рейсами и ездить в машине в черных очках.

"Раньше я думал, что уже привык к одиночеству. И как сейчас я счастлив встретить тебя, невероятную, мудрую, легкую девушку, которая убедила меня в обратном", – написал Холостяк в соцсети.

Никита Добрынин и Даша Квиткова instagram.com/holostyakstb

"Я не хочу думать про то, что говорят люди вокруг, считают ли нас уникальной парой, потому что нам удалось сохранить отношения даже после проекта. Для меня самое важное, что мы счастливы и так круто дополняем друг друга. Ты сидишь сейчас, счастливая, рядом и улыбаешься. И это самый большой подарок для меня!" – добавил он.

В свою очередь Даша Квиткова поделилась в своем микроблоге, что ей очень повезло с мужчиной.

"Наконец-то это случилось. Столько переживаний и поддержки. Столько объятий и разговоров. Спасибо, что всегда рядом. Спасибо, что мы прошли это и наши отношения стали только крепче", – написала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанаты шоу "Холостяк-9" нашли подтверждение, что победительница Даша Квиткова после проекта до сих пор встречается с Никитой Добрыниным.

Отметим, что "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша.

Финальные свидания начались очень плохо. Девушки начали капризничать. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.

В результате главный герой отправил Лилию домой, а Даше надел на палец заветное кольцо. Выбор Добрынина вызвал ажиотаж в сети. Пользователи заметили важный нюанс: Даша пришла на финальную церемонию в белом платье, а Лилия в черном. Из-за этого поклонники шоу посчитали, что выбор был известен заранее.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!