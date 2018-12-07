Х-фактор-9: что было в третьем прямом эфире

В субботу, 8 декабря, на канале СТБ состоялся третий прямой эфир шоу "Х-фактор-9". Восемь финалистов выступили на сцене вместе с живым оркестром.

Во время второго эфира проект покинуло не два, а сразу три участника — таков был вердикт судей, хоть им и пришлось для этого нарушить правила. Домой отправились Маргарита Двойненко, Ольга Цепкало и Jazzforacat.

Оставшиеся конкурсанты вместе со своими наставниками усиленно готовили номера и разучивали песни. Андрей Данилко признался, что был очень доволен репетициями со своими подопечными. Открывал эфир участник из его категории, Ваня Ищенко с зажигательным номером на песню Фаррелла Уильямса "Happy".

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"Мудрая и нежная" — так представил Ольгу Жмурину Олег Винник. Она спела пронзительную песню группы "Город 312" "Останусь". Судьям очень понравилось исполнение девушки, и они не поскупились на похвалу.

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Петр Гарасымив удивил номером на композицию Вахтанга Кикабидзе – "Chito Grito" из кинохита "Мимино". Членам жюри очень понравился колоритный образ участника и его манера держаться на сцене.

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Дмитрий Волканов с легендарной песней "Jamaica" заставил зрителей хлопать и скандировать ему: "Молодец!" Дмитрий Шуров также не смог остаться в стороне: "Я очень впечатлен тобой и считаю, что у тебя как у артиста, безусловно, есть будущее".

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Полина Полонейчук приятно удивила членов жюри своим нежным и трепетным образом. Они единогласно решили, что она выглядела в номере на песню Елки – "Около тебя" очень гармонично.

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Настоящим сюрпризом для зрителей стал экспромт от Олега Винника: он спел на сцене с оркестром фрагмент своего хита "Нино".

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ZBSband поразили зрителей и судей песней Басты "Crazy Mother F**king Love". "Вы оголили свои чувства и показали себя настоящих. Вы хотели проявить себя иначе, и я знаю, что вы сейчас счастливы. Я вами очень горжусь", — похвалила своих подопечных Настя Каменских.

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Группа Duke Time исполнила "Богемскую рапсодию" культовой группы Queen. "Очень профессионально и достойно", — прокомментировал выступление ребят Олег Винник.

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Марк Савин душевно исполнил известную композицию Максима Фадеева "Танцы на стеклах". Так как парень закрывал концерт, судьи совсем растерялись — все участники подготовили сильные номера, потому выбрать того, кто отправится домой, им было очень сложно.

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Специальным гостем третьего прямого эфира стала популярная украинская группа KAZKA. Музыканты стали финалистами "Х-фактор-8" и вернулись на сцену, чтобы спеть свой хит "Плакала", который взорвал украинские и мировые чарты.

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После зрительского голосования, готовить "песню за жизнь" отправились Ольга Жмурина, Полина Полонейчук и Иван Ищенко.

Источник: скриншот видео

Источник: скриншот видео

Источник: скриншот видео

Судьям было непросто принять судьбоносное решение, но дальше они пропустили Ольгу, а покинули шоу Полина и Иван.

Как писал ранее OBOZREVATEL, группа KAZKA вызвала негодование украинцев, очутившись в списке участников российского концерта "Песня года", запланированного на весну 2019 года в Германии. Когда эта информация попала в СМИ, название коллектива исчезло из анонсов, а представители музыкантов попросили слушателей верить только официальной информации на сайте группы.